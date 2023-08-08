İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ağustos 2023 Salı / 22 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0585
  • EURO
    29,7082
  • ALTIN
    1678.97
  • BIST100
    7463.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'de fırtına 1,1 milyon haneyi elektriksiz bıraktı: 2 ölü
Dünya

ABD'de fırtına 1,1 milyon haneyi elektriksiz bıraktı: 2 ölü

ABD'nin doğu yakasını etkisi altına alan şiddetli fırtınalarda ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi, 1,1 milyon hane ve iş yerinde elektrik kesintisi yaşandı.

AA8 Ağustos 2023 Salı 10:51 - Güncelleme:
ABD'de fırtına 1,1 milyon haneyi elektriksiz bıraktı: 2 ölü
ABONE OL

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), Washington DC ve civarı için kasırga uyarısı verdi ve yaklaşık 29,5 milyon insanın yaşadığı 10 eyalette kasırga, kuvvetli rüzgar, iri taneli dolu ve hortumların görülebileceğini belirtti.

Fırtınalar nedeniyle Güney Carolina eyaletinde 15 yaşında bir çocuk üzerine fırtınada yıkılan bir ağacın düşmesiyle, Alabama eyaletinde ise, 28 yaşındaki kişi yıldırım nedeniyle hayatını kaybetti.

Doğu yakasında 2 bin 600 uçuşun iptal edilmesi ve 7 bin 900 uçuşun ertelenmesinin ardından ABD Federal Havacılık Dairesi, bölgeye yapılan uçuşların rotasını fırtınadan etkilenmeyecek şekilde yeniden belirlediklerini duyurdu.

Fırtınadan etkilenen eyaletlerdeki 1,1 milyon hane ve iş yerinde elektrik kesintisi yaşandı ve bölge yetkilileri, yıkılan elektrik hatlarının tamir edilmesinin zaman alacağını duyurdu.

  • elektirik
  • fırtına

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.