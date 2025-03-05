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Dünya

ABD'de fırtına can aldı: 2 ölü

ABD'nin güneyinde şiddetli fırtına etkili oldu, Mississippi eyaletinde 2 kişi hayatını kaybetti.

IHA5 Mart 2025 Çarşamba 12:47 - Güncelleme:
ABD'de fırtına can aldı: 2 ölü
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ABD'nin güney kesimini şiddetli fırtına vurdu. Mississippi Valisi Tate Reeves sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eyaletteki olumsuz hava şartları nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Yerel medya 1 kişinin elektrik hattının devrilmesi, diğerinin ise aracının üzerine ağaç düşmesi sonucu yaşamını yitirdiğini aktardı. Oklahoma'da ise 5, Louisiana eyaletinin Caddo Parish bölgesinde 2, Texas eyaletinin Irving kentinde 1 hortum meydana geldi. Şiddetli fırtınalar yağışlara yol açarken, araçlar devrildi, binaların çatıları uçtu. PowerOutage.us'a göre Teksas'ta 178 binden fazla, Louisiana'da yaklaşık 23 bin, Mississippi'de 18 bin, Alabama'da yaklaşık 88 bin, Oklahoma'da 16 bin ve Tennessee'de 23 binden fazla hane elektriksiz kaldı. Ulusal Hava Durumu Servisi, Mississippi ve Louisiana'yı geçip Alabama'ya doğru ilerleyen ve hızı saatte 113 kilometreye ulaşan fırtınanın daha fazla kesintiye yol açacağı konusunda uyarıda bulundu.

Uçuş takip sitesi FlightAware.com'a göre ülke genelinde 500'den fazla uçuş da iptal edildi.

  • fırtına etkisi
  • Mississippi
  • 2 ölü

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