İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Temmuz 2023 Salı / 16 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    25,8827
  • EURO
    28,4712
  • ALTIN
    1598.78
  • BIST100
    6015.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'de fırtına nedeniyle yüzlerce uçuş iptal edildi
Dünya

ABD'de fırtına nedeniyle yüzlerce uçuş iptal edildi

ABD'de, bağımsızlık günü kutlamaları öncesinde, fırtına tehlikesi nedeniyle yüzlerce uçuş iptal edildi veya ertelendi.

AA4 Temmuz 2023 Salı 01:36 - Güncelleme:
ABD'de fırtına nedeniyle yüzlerce uçuş iptal edildi
ABONE OL

Hava trafiği istatistikleri paylaşan FlightAware sitesine göre, bağımsızlık günü tatilinin hemen öncesinde 1700'den fazla uçuş iptal edildi, binlerce kişi havaalanlarında kaldı.

Uçuş iptalleri, ABD tarihinde havaalanlarının en yüksek yolcu sayısına ulaştığı hafta sonunu takip eden günde yaşanırken, United Airlines, en fazla uçuş iptal eden havayolu şirketi (200'den fazla) oldu.

Aynı firma, geçen hafta da 5 binden fazla uçuş için iptal veya erteleme anons etmişti.

Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg, pazar günü yaptığı açıklamada, ABD seyahatinin "bu kadar kaotik" olmasının nedenini, "sistem üzerinde muazzam bir baskı oluşturduğunu" söylediği şiddetli hava koşullarına bağlamıştı.

Öte yandan, Ulusal Meteoroloji Servisinden (NWS) paylaşılan bilgilerde, ülkenin kuzey doğusunda şiddetli hava koşullarının hakim olacağı, Güney Carolina, New Jersey ve New York'un bazı bölgelerinde sert rüzgar, fırtına ve dolu beklendiği ifade edilmişti.

ABD'nin orta-batı bölgesinde 150 binden fazla kişi, hafta sonu yaşanan fırtınalı hava nedeniyle elektriksiz kalmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.