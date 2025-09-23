İSTANBUL °C / °C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Eylül 2025 Salı / 1 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,4242
  • EURO
    48,9115
  • ALTIN
    5000.82
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'de Gazze tartışması! Kamala Harris'ten Biden'a sert mesaj
Dünya

ABD'de Gazze tartışması! Kamala Harris'ten Biden'a sert mesaj

Eski ABD Başkan adayı Kamala Harris, Gazze konusunda Biden yönetiminin yeterince etkili olmadığını belirterek, sivillerle daha fazla empati kuramadığını ifade etti.

AA23 Eylül 2025 Salı 09:30 - Güncelleme:
ABD'de Gazze tartışması! Kamala Harris'ten Biden'a sert mesaj
ABONE OL

ABD'nin eski Başkan Yardımcısı ve 2024 seçimlerinde başkan adayı Kamala Harris, eski ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze konusundaki adımlarının "yetersiz" olduğunu ve Gazze'deki sivillerle daha fazla empati kuramadığını yazdı.

ABD merkezli yayın kuruluşu Axios, Harris'in yayımlanacak "107 Gün" isimli kitabından bazı bölümleri ele geçirdi.

Axios'un haberine göre Harris, kitabında, Biden'ın Gazze konusundaki duruşu hakkında şu ifadeleri kullandı:

"(Gazze) Bu konuda kamuoyuna yaptığı açıklamalarda, Ukrayna'dakileri acılara karşı gösterdiği empatinin aynısını Gazze'deki masum sivillere de göstermesi konusunda Joe'ya yalvardım ama bunu yapamadı. Tutkuyla 'Ben siyonistim' diyebiliyordu ancak masum Filistinliler hakkındaki sözleri yetersiz ve zoraki olarak algılandı."

- SEÇİMDEKİ BAŞARISIZLIĞINI BİDEN'IN NETANYAHU'YA VERDİĞİ "AÇIK ÇEKE" BAĞLADI

Harris kitabın diğer bölümlerinde de Biden'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya verdiği "açık çekten" dolayı kendisinin 2024 başkanlık yarışında başarılı olamadığını, Netanyahu'nun ise Biden ya da kendisinin yerine Donald Trump'ı başkanlık koltuğunda istediğini savundu.

Kitabında Netanyahu'ya da eleştirilerde bulunan Harris, İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu belirtirken "Ancak Netanyahu'nun verdiği yanıtın gaddarlığı, öldürülen masum Filistinli kadın ve çocukların sayısı ve Netanyahu'nun esirlerin hayatını öncelik edinmemesi, İsrail'in uluslararası bağlamda ahlaki duruşunu zayıflattı ve İsrail'in kendi içinde bile öfkeye yol açtı." ifadelerine yer verdi.

  • Kamala Harris
  • Gazze
  • Biden yönetimi

ÖNERİLEN VİDEO

Soykırımcı İsrail, Mahna Kulesi'ni bombaladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.