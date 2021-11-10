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Dünya

ABD'de gıda bankaları talebi karşılayamadığını açıkladı

ABD'de ihtiyaç sahiplerine yardım yapan gıda bankaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan fiyatların ve tedarik zincirinde yaşanan sıkıntıların etkisiyle talebi karşılamakta zorlanıyor. Özellikle yaklaşan Şükran Günü tatili ve yılbaşı öncesi ihtiyaç sahipleri gıda sıkıntısı yaşıyor.

AA10 Kasım 2021 Çarşamba 10:43 - Güncelleme: 10 Kasım 2021 Çarşamba 10:43
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ABD'de 200'den fazla gıda bankasını koordine eden ve kar amacı gütmeyen "Feeding America"nın işletme müdürü Katie Fitzgerald, gıda fiyatlarındaki yükselmenin halihazırda gıda güvensizliği yaşayan insanları daha çok etkilediğini belirtti.

Fitzgerald, gıda bankalarının salgınla birlikte 2 ila 3 kat artan gıda maliyetlerini sonsuza kadar karşılayamayacağını vurguladı.

ABD'de de maddi sıkıntı yaşayan ailelere yardım yapan gıda bankalarının sayısı Kovid-19 salgınında arttı.

Buna rağmen fiyat artışı ve tedarik zincirindeki sıkıntılar yardımların yapılmasını zorlaştırıyor.

Özellikle yaklaşan Şükran Günü tatili ve yılbaşı öncesi ihtiyaç sahipleri gıda sıkıntısı yaşıyor.

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