ABD'de gıda bankaları talebi karşılayamadığını açıkladı

AA 10 Kasım 2021 Çarşamba 10:43 - Güncelleme: 10 Kasım 2021 Çarşamba 10:43

ABD'de 200'den fazla gıda bankasını koordine eden ve kar amacı gütmeyen "Feeding America"nın işletme müdürü Katie Fitzgerald, gıda fiyatlarındaki yükselmenin halihazırda gıda güvensizliği yaşayan insanları daha çok etkilediğini belirtti.

Fitzgerald, gıda bankalarının salgınla birlikte 2 ila 3 kat artan gıda maliyetlerini sonsuza kadar karşılayamayacağını vurguladı.

ABD'de de maddi sıkıntı yaşayan ailelere yardım yapan gıda bankalarının sayısı Kovid-19 salgınında arttı.

Buna rağmen fiyat artışı ve tedarik zincirindeki sıkıntılar yardımların yapılmasını zorlaştırıyor.

Özellikle yaklaşan Şükran Günü tatili ve yılbaşı öncesi ihtiyaç sahipleri gıda sıkıntısı yaşıyor.

