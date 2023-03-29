ABD'de göç sorunu büyüyor

Temsilciler Meclisi İç Güvenlikle ilgili bir alt komite tarafından, kuzey sınırındaki göç meselesini ele almak üzere "Biden'ın Büyüyen Sınır Krizi: Kuzey Sınırında Ölüm, Uyuşturucu ve Kargaşa" başlıklı oturum düzenlendi.

Oturumda, Ulusal Sınır Koruma Konseyi Başkanı Brandon Judd, New Hampshire eyaleti Güvenlik Bakanlığı görevlisi Robert Quinn, Geleceğin Sınırları Koalisyonu Direktörü Laura Dawson, Göç Çalışmaları Merkezi üyesi Andrew Arthur, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Alt Komite Başkanı Cumhuriyetçi Milletvekili Dan Bishop, göç, uyuşturucu kaçakçılığı gibi sorunlar nedeniyle ABD'nin güney sınırının asıl odak noktası olsa da Biden idaresinin "açık sınır" politikası sonucunda kuzey sınırında da benzer sorunların yayıldığı görüşünü paylaştı.

Bishop, "Biden yönetiminin başarısız politikaları, suç örgütlerini çocuk, uyuşturucu ve silah dahil insan kaçakçılığı yaparak kuzey sınırından yararlanmaya teşvik ediyor." ifadesini kullandı.

Cumhuriyetçi milletvekilleri, yaklaşık 8 bin 900 kilometre uzunluğundaki ABD-Kanada sınırının dünyanın en uzun kara sınırı olduğuna dikkati çekti. Son yıllarda kuzey sınırındaki yasa dışı göç hareketliliğinin arttığını savunan milletvekilleri, buradan kaçak göçmenlerin ABD'ye girmesinin görmezden gelindiğini öne sürdü.

Göç Çalışmaları Merkezinden Arthur da Washington ve Ottowa arasında varılan göç anlaşmasının "ABD'nin zararına, Kanada'nın ise yararına" olduğu görüşünü savundu.

Demokrat milletvekilleri ise göç meselesinin Biden yönetimi ile sorun haline gelmediğini, eski yönetimlerin de politikalarının sorunlu olduğunu kaydetti. Demokratlar bu kapsamda Kanada'nın da suçlanmaması gerektiği görüşünü ifade etti.

Milletvekilleri, sorunun boyutu konusunda hemfikir olmasalar da Kovid-19 salgınından önceki döneme göre daha fazla kişinin kaçak yollarla Kanada üzerinden ABD'ye giriş yapmaya çalıştığı konusunda ve İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas'ın bu hususla yakından ilgilenmesi hususunda benzer görüşleri paylaştı.

SON ZAMANLARDA KANADA'YA YASA DIŞI GEÇİŞLER ARTTI

Biden ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun 25 Mart'ta Güvenli Üçüncü Ülke Anlaşması'na ek olarak imzaladıkları mutabakat gereği, daha çok New York'un kuzeyinden Kanada'nın Quebec eyaletine geçen sığınmacıların ABD polisine teslim edilmesi kararlaştırılmıştı.

Kanada, son zamanlarda yasa dışı geçişlerin artmasından rahatsızlığını dile getiriyordu.

Kanadalı yetkililer, geçen yıl New York'un kuzeyindeki arazilerden Kanada'ya 39 binden fazla sığınmacının yasa dışı yollardan geçtiğini ve bu geçiş noktalarının kapatılması gerektiğini belirtmişti.

Söz konusu sığınmacıların çoğunun Meksika sınırından geçerek otobüslerle New York'a götürüldüğü, bunların bazısının da Kanada'ya geçmeyi tercih ettiği ifade ediliyor.