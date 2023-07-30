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Dünya

ABD'de göçmenlere yönelik yeni karar! 60 gün süre tanındı

Amerika merkezli The Hill gazetesi, New York'ta artan barınma sorununa yönelik göçmenlerin sığınma evlerinde kalma süresinin kısaltıldığını bildirdi. Öte yandan ev bulmaları için 60 gün süre tanındı.

AA30 Temmuz 2023 Pazar 08:54 - Güncelleme:
ABD'de göçmenlere yönelik yeni karar! 60 gün süre tanındı
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ABD'de artan göçmen sorununda yerel yönetimler yeni kararlar almaya başladı. Amerika merkezli The Hill gazetesinin haberine göre, New York Belediyesi kentte yaşayan göçmen sayısının artması ve konaklamanın yetersiz kalması nedeniyle yetişkin göçmenlerin sığınma evlerinde kalma süresini kısıtlama kararı aldı.

KONUT BULMALARI İÇİN 60 GÜN MÜHLET VERİLECEK

Göçmenlere kalacak yer sağlama noktasında sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Belediye Başkanı Adams, sığınma evlerinde kalan yetişkin göçmenlere alternatif konut bulmaları için 60 gün mühlet verileceğini söyledi. Karardan sonra göçmenler Manhattan'daki Roosevelt Oteli'nin dışında beklerken görüntülendi.

  • göçmenlerin sığınma evlerinde kalma süresi kısaltıldı
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