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Dünya

ABD'de göstericiyi vuran polis aklandı

ABD Kongre Polisi, 6 Ocak Kongre baskını sırasında bir göstericiyi vuran görevlinin, kanunlara ve prensiplere uygun davrandığını açıkladı.

AA23 Ağustos 2021 Pazartesi 21:52 - Güncelleme: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 21:53
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Kongre polisi, baskın sırasında 35 yaşındaki gösterici Ashlee Babbit'i öldüren polis memuruyla ilgili soruşturmanın tamamlandığını, ismi açıklanmayan görevlinin kanunlara uygun davrandığı tespit edildiğinden bir iç disiplin cezası ile karşılaşmayacağını duyurdu.

Polis, söz konusu görevlinin, eski ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin Kongre'ye baskın düzenlediği sırada, "Kongre üyelerini ve çalışanlarını ciddi bir yaralanma ve olası ölüm riskinden" koruduğunu söyledi.

"Bir gösterici cam kapıları kırmadan önce Sözcünün odasının kapısına eşyalarla barikat kurmuştu. Eğer kapılar açılırsa göstericiler Temsilciler Meclisi'ne girebilecekti." diyen polis, bu şartlar altında görevlinin davranışının "eğitimine ve Kongre polisinin uygulama ve prosedürlerine" uygun olduğunu belirtti.

Adalet Bakanlığı da geçtiğimiz aylarda söz konusu memur hakkında bir hukuki işlem yapılmayacağını açıklamıştı.

Eski bir hava kuvvetleri görevlisi olan Ashlee Babbit, 6 Ocak Kongre baskını sırasında kırılan bir pencereden Temsiler Meclisi'ne girmeye çalışırken polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

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