AA 02 Haziran 2020 Salı 10:33 - Güncelleme: 02 Haziran 2020 Salı 10:33

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Zarif, ABD'de "ticari sırları çalmak" suçlamasıyla 2016'da hakkında soruşturma başlatılan ve beraat etmesine rağmen ülkesine dönmesine izin verilmeyen İranlı bilim insanı Asgari'nin bugün ABD'den ayrıldığını belirtti.

Zarif, paylaşımında "İyi bir haber. Doktor Sirus'u taşıyan uçak ABD'den havalandı. Değerli eşine ve ailesine tebrikler." ifadelerini kullandı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 2016 yılında Ohio eyaletindeki Case Western Reserve Üniversitesi'nde bir proje üzerinde çalışan Asgari hakkında "ticari sırları çalarak İran'a aktarmak" suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı. 2017'de tutuklanan Asgari, ABD'de yargılandığı mahkemede delil yetersizliğinden beraat etmişti.

Buna karşın oturum izni iptal edildiğinden ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu'nun gözaltı merkezlerinde tutulan İranlı bilim insanı, salgın nedeniyle uçuşların durdurulması üzerine ülkesine gönderilememişti.



Asgari'nin 28 Nisan'da Kovid-19'a yakalandığını duyuran Zarif, ABD yönetimine İranlı akademisyeni derhal serbest bırakma çağrısında bulunmuş ve Tahran'ın ABD'de tutuklu İranlılar için takasa hazır olduğunu belirtmişti.