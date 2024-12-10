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Dünya

ABD'de gözaltına alındı: Cinayetle yargılanacak

ABD'nin önde gelen sağlık sigorta şirketi UnitedHealthcare'in Üst Yöneticisi (CEO) Brian Thompson'ın silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Luigi Mangione'nin cinayetle yargılanacağı bildirildi.

AA10 Aralık 2024 Salı 10:55 - Güncelleme:
ABD'de gözaltına alındı: Cinayetle yargılanacak
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ABD basınında yer alan haberlere göre, Manhattan Bölge Savcılığı yetkilileri, Mangione'ye yöneltilen suçlamalara ilişkin açılama yaptı.

Yetkililer, Pensilvanya eyaletinin Altoona kentinde gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemede polise kimliği hakkında yalan beyanda bulunma, sahtecilik ve üzerinde ruhsatsız "hayalet silah" taşıma dahil 5 ayrı suçla itham edilen Mangione'nin, cinayetle yargılanacağını kaydetti.

Mangione'nin New York'ta silahlı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra Pensilvanya'ya gidişine ilişkin detaylar araştırılıyor.

- ZANLININ KİMLİĞİ AÇIKLANMIŞTI

New York Emniyet Müdürü Jessica Tish, düzenlenen basın toplantısında, polise yapılan ihbar üzerine restoranda yemek yediği sırada gözaltına alınan ve üst aramasında silah susturucusu ve sahte kimlikler bulunan zanlının, Maryland eyaleti doğumlu, Hawaii eyaletine kayıtlı 26 yaşında Luigi Mangione olduğu bilgisini vermişti.

New York Polis Teşkilatı (NYPD) başdedektifi Joseph Kenny de Mangione'nin restoran çalışanı tarafından ihbar edildiği ve üzerinden "hayalet silah" denilen 3D yazıcı ile yapılmış bir silah, susturucu ve sağlık sigorta şirketine yazılmış 3 sayfalık bir metin çıktığı bilgisini paylaşmıştı.

Kenny, ele geçirilen yeni kanıtlar üzerinden soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının saldırıyı "tek başına planladığına inandıklarını" ve New York'a getirildikten sonra hakkındaki suçlamaların açıklanacağını kaydetmişti.

- SAĞLIK SİGORTA ŞİRKETİ CEO'SUNA SALDIRI

ABD'nin en büyük sağlık sigorta şirketlerinden UnitedHealthcare'in CEO'su Brian Thompson, 4 Aralık'ta New York Manhattan'da bir konferans için geldiği otele girerken uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Son 20 yıldır UnitedHealthcare için çalışan 50 yaşındaki Thompson, 2021'den bu yana CEO olarak görev yapıyordu.

NYPD, saldırının ardından düzenlenen basın toplantısında, kanıtların Thompson'ın özellikle hedef alındığını gösterdiğini ancak saldırının hangi saikle gerçekleştirildiği konusunda ellerinde henüz bir bilgi olmadığını açıklamıştı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da saldırganı arama çalışmalarına dahil olduğunu açıklayarak, Thompson'ın katilinin yakalanması için bilgi sağlayanlara 50 bin dolara kadar ödül verileceğini duyurmuştu.

  • Brian Thompson
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