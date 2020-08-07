ABD'de gülümseten tesadüf: İkisinin doğumunda da yer aldı

DHA 07 Ağustos 2020 Cuma 16:58 - Güncelleme: 07 Ağustos 2020 Cuma 16:59

Olay, ABD’nin Teksas eyaleti San Antonio'daki Metodist Hastanesi'nde meydana geldi. Kadın Doğum Uzmanı Dr. Bryan Cox, 23 Mart 1995 tarihinde Lauren Cortez'in doğumunu gerçekleştirdi. Hamile kalan Cortez doğum için San Antonio'daki Metodist Hastanesi'ne gitti. Cortez, gittiği hastanede 25 yıl önce doğumunu gerçekleştirdiği doktor Cox ile karşılaştı. Hastane kayıtlarından Cortez, 25 yıl önce doğumunu gerçekleştirdiği doktor Cox'un bu sefer kendi çocuğunun da doğumunu gerçekleştirdiğini öğrenince şoke oldu.

"BENİ VE OĞLUMUN DOĞUMUNU GERÇEKLEŞTİREN DOKTORUMA TEŞEKKÜR EDERİM"

Erkek çocuğu dünyaya getiren Cortez, 25 yıl dopumunu gerçekleştiren doktoru Cox'a göz yaşlarıyla teşekkür etti. Konuyla ilgili açıklama yapan Dr Cox, “Lauren bana hamile olarak geldi ve ve çok heyecanlıydı. Tüm hamilelik süreci oldukça keyifliydi" dedi. Lauren Cortez, eski fotoğraflarını da paylaşarak “Beni dünyaya getiren doktor, oğlumu da dünyaya getirdi. Teşekkür ederim ifadelerini kullandı.