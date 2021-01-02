ABD'de güreş karşılaşmasında ortalık karıştı

DHA 02 Ocak 2021 Cumartesi 15:42 - Güncelleme: 02 Ocak 2021 Cumartesi 15:42

ABD'de Amerikan güreşleri karşılaşmasında çıkan kavga damga vurdu. Amerikan profesyonel güreşçisi Roman Reigns, rakibi Owens Fight'i yenerek, adını şampiyonluğa yazdırdı.Şampiyonluk konuşması için ringte açıklamalarda bulıunan Roman Reigns, rakibi Owens Fight ile tartışmaya başladı. Hızını alamayan şampiyon güreşçi Roman Reigns, Owens Fight'i ringten 5 metre havaya fırlattı. Yere çakılan Owens Fight, düştüğü yerden bir süre ayağa kalkamadı. Owens Fight lakaplı güreşçinin hastaneye kaldırıldığı, durumunu iyi olduğu belirtildi.