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Dünya

ABD'de haber kuruluşu CNN iş yerine aşısız gelen 3 çalışanın işine son verdi

ABD'de yayın yapan haber kanalı CNN, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını yaptırmadan kurum binasına gelen 3 çalışanını işten çıkardı.

AA6 Ağustos 2021 Cuma 22:24 - Güncelleme: 6 Ağustos 2021 Cuma 22:25
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CNN'in bağlı olduğu WarnerMedia Yönetim Kurulu Başkanı Jeff Zucker, çalışanlarına gönderdiği hatırlatma notunda, kurum binalarına giren çalışanların Kovid-19 aşısı yaptırmalarının zorunlu olduğunu, bu kurala uymayan 3 kişinin işine son verildiğini belirtti.

Zucker'in hatırlatma notunda, "Açık konuşayım, bu konuda sıfır tolerans politikamız var." ifadesi yer alırken, işten çıkarılanların kimlikleri ve hangi birimlerde çalıştıkları hakkında bilgi paylaşılmadı.

CNN ayrıca çalışanlarına, 7 Eylül için belirlenen ofise dönüş tarihinin en azından ekim ortasına kadar erteleneceğini duyurdu.

Amerikan haber ajansı AP de çalışanlarına, 13 Eylül'de beklenen ofise dönüş tarihinin ertelendiğini bildirirken, diğer medya kuruluşlarının da Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle benzer kararlar aldığı kaydedildi.

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