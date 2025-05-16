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Dünya

ABD'de hapishaneden toplu firar: Bölge halkı tedirgin

Louisiana'nın New Orleans kentindeki bir cezaevinden 11 mahkum firar etti. Şu ana kadar yalnızca biri yakalanırken, olayın detaylarını ortaya çıkarmak üzere kapsamlı soruşturma başlatıldı. Yetkililer, bölge halkını dikkatli olmaları konusunda uyardı.

AA16 Mayıs 2025 Cuma 23:43 - Güncelleme:
ABD'de hapishaneden toplu firar: Bölge halkı tedirgin
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Louisiana Eyalet Polisi'nin sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, hapishaneden 11 mahkumun kaçtığı bilgisi paylaşıldı.

Paylaşılan bilgilere göre, yetkililer kaçan mahkumlardan birini yakaladı ve 10'unun bulunması için arama çalışmalarını sürdürüyor.

Açıklamada, sabah yapılan sayımda 11 mahkumun kayıp olduğu tespit edilirken, firar edenlerin 19 ile 42 yaşları arasında erkekler olduğu belirtildi.

Şerif Susan Hutson, departmanının kaçan mahkumları bulmak için yerel, eyalet ve federal kolluk kuvvetleriyle aktif şekilde işbirliği yaptığını söyledi.

Olayın nasıl gerçekleştiğini belirlemek üzere kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını aktaran Hutson, "Bu olaya neden olan her türlü eksiklik veya başarısızlık hızlı ve tam hesap verebilirlikle ele alınacaktır." ifadelerini kullandı.

  • mahkum
  • hapishane
  • firar

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