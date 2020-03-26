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Dünya

ABD'de hastanede akılalmaz olay! Önlükleri tükenince bunu yaptılar

ABD'de koronavirüs salgınının merkezi haline gelen New York'ta önlükleri tükenen bazı hemşireler çöp poşetlerinden yaptıkları önlükleri giydi.

AA26 Mart 2020 Perşembe 07:36 - Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 07:36
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Mount Sinai West hastanesinin hemşireleri, önlük haline getirdikleri çöp poşetlerini giyerek fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

Facebook hesabından paylaşılan fotoğrafın altında 'Hastanede laboratuvar önlüğü kalmadı. Maske de yok ve tek kullanımlık maskeleri tekrar tekrar takıyoruz.' ifadeleri yer aldı.

ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bini geçerken, vaka sayısı da 68 bin 572'e ulaştı.

Ülke genelindeki vakaların yaklaşık yüzde 50'sinin bulunduğu New York'ta ise vaka sayısı 30 bini geçti.

Yaşlı adam yol kenarındaki ağaca baş aşağı asılıp komando marşı söyledi

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