ABD'de hastaneye silahlı saldırı

Dalgleish, polislerin saldırıda hayatını kaybedenler ve şüphelinin yanına 5 dakika içerisinde ulaştığını da belirtti.

Geçen hafta Texas'ta bir saldırganın bir okulu basarak 19 öğrenciyi öldürmesi ve polislerin yaklaşık bir saat dışarıda beklemesinin ardından polis görevlilerin bu gibi saldırılara verdiği yanıt yakından incelenen bir tartışma konusu haline geldi.

Tulsa emniyet güçleri 35 ve 40 yaşları arasında olduğu düşünülen saldırganın kimliğini tespit etmek için çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Dün Tulsa'daki St. Francis hastanesine gerçekleştirilen saldırı, geçen hafta Texas'taki okula gerçekleştirilen saldırı gibi son zamanlarda yeniden tırmanışa geçen silahlı saldırılar ABD'de silah satışlarının kısıtlanması konusundaki tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada ABD Başkanı Joe Biden'ın saldırı hakkında bilgi ifade edildi.

Tulsa, Oklahoma City'nin yaklaşık 160 km kuzeydoğusunda bulunuyor ve 411,000 kişilik nüfusa sahip.