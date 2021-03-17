ABD'de havai fişekle dolu evde patlama

AA 17 Mart 2021 Çarşamba 00:23 - Güncelleme: 17 Mart 2021 Çarşamba 00:23

ABD'nin California eyaletine bağlı Ontario şehrinde havai fişeklerle dolu bir evde patlama oldu.

Ontario Polis Departmanının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Büyük patlamadan haberimiz var. Acil ekipler olay yerinde gerekli incelemeleri yapıyor. Lütfen, olay yerinden uzak durun." ifadeleri kullanıldı.

Patlamada ölü ve yaralı olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmayan açıklamada, olaya söz konusu evdeki büyük havai fişek yığınının neden olduğu aktarıldı. Patlama nedeniyle çevredeki evlerden birinde yangın çıktığı, birkaç evin de hasar gördüğü belirtildi.



Olayla ilgili incelemenin sürdüğü kaydedildi.

