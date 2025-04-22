İSTANBUL 22°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Nisan 2025 Salı / 24 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,259
  • EURO
    44,1691
  • ALTIN
    4282.45
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'de havalimanında korku dolu anlar! 282 yolcu tahliye edildi
Dünya

ABD'de havalimanında korku dolu anlar! 282 yolcu tahliye edildi

ABD'nin Florida eyaletindeki Orlando Uluslararası Havalimanı'ndan kalkışa hazırlanan bir yolcu uçağının motoru alev aldı. Uçaktaki 282 yolcu acil durum kaydırakları ile tahliye edilirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

IHA22 Nisan 2025 Salı 07:53 - Güncelleme:
ABD'de havalimanında korku dolu anlar! 282 yolcu tahliye edildi
ABONE OL

ABD'nin Florida eyaletindeki Orlando Uluslararası Havalimanı'nda korku dolu anlar yaşandı. Kalkışa hazırlanan bir yolcu uçağının motorunun alev alması sonucu uçaktakiler tahliye edildi. ABD Federal Havacılık İdaresi'nden edinilen bilgilere göre, olay Delta Havayolları'na ait Airbus 330 tipi bir uçağın Georgia eyaletindeki Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havalimanı'na gitmek üzere kapıdan ayrılmasının ardından meydana geldi. İçinde 282 yolcu bulunan uçağın 2 motorundan biri henüz kesin bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Uçaktaki yolcular acil durum kaydırakları ile tahliye edilirken, yaşanan panik anları amatör kameralara yansıdı. İtfaiye ekiplerinin çok geçmeden yangına müdahale etmesiyle alevlerin söndürüldüğü bildirildi. 282 yolcu ve 12 mürettebattan ölen ya da yaralananın olmadığı olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Delta Havayolları'ndan yapılan açıklamada tahliye edilen yolcuların başka bir uçakla Atlanta'ya götürüleceği bildirildi.

ARDI ARDINA KAZALAR YAŞANMIŞTI

ABD, son dönemlerde ardı ardına yaşanan havacılık kazaları ile gündeme gelmişti. 29 Ocak'ta Bombardier CRJ700 tipi bir yolcu uçağının iniş için alçaldığı sırada US Army Black Hawk (H-60) tipi bir askeri helikopterle çarpışarak Washington D.C yakınlarında Potomac Nehri'ne düşmesi sonucu 67 kişi hayatını kaybetmişti. 1 Şubat'ta ise ambulans uçağın Philadelphia'daki bir alışveriş merkezi yakınına düşmesi sonucu 7 kişi ölmüştü. 17 Şubat'ta da ABD merkezli Delta Havayolları'na ait bir yolcu uçağının Kanada'nın Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı'na inişi sırasında ters dönmesi nedeniyle 18 kişi yaralanmıştı. Son olarak 11 Nisan'da bir helikopter New York kentindeki Hudson Nehri'ne düşmüş, helikopterde bulunan 6 kişinin tamamı hayatını kaybetmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.