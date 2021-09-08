İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Eylül 2021 Perşembe / 2 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,473
  • EURO
    10,0374
  • ALTIN
    487.071
  • BIST100
    1433.85
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD tüketici kredisi beklentilerin altına kadlı
Dünya

ABD tüketici kredisi beklentilerin altına kadlı

ABD'de tüketici kredileri, temmuzda 17 milyar dolar ile piyasa beklentilerinin altında artış gösterdi. Beklentilerin altında kalan artış miktarı Amerikan ekonomisine bakışı değiştirdi.

AA8 Eylül 2021 Çarşamba 23:31 - Güncelleme: 8 Eylül 2021 Çarşamba 23:33
ABONE OL

ABD Merkez Bankası (Fed), temmuz ayına ait tüketici kredileri verilerini açıkladı.

Buna göre ülkede tüketici kredileri, temmuzda aylık 17 milyar dolar artarak 4,33 trilyon dolar oldu.

Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, tüketici kredilerinin bu ayda 25 milyar dolar artması yönündeydi. Tüketici kredilerinde haziran ayında yaşanan artış ise 37,86 milyar dolara revize edildi.

Bu dönemde, kredi kartı ve benzeri devir yapan krediler aylık 5,6 milyar dolar artarken ev, otomobil ve öğrenci kredisi gibi devir yapmayan krediler 11,5 milyar dolar arttı.

Tüketici kredileri, temmuzda yıllık bazda ise yüzde 4,7'lik artış gösterdi. Bu dönemde devir yapan krediler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,7 artarken, devir yapmayan krediler yüzde 4,1'lik artış kaydetti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.