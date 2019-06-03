ABD'de helikopter düştü: 3 ölü

ABD'de helikopterin düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti ABD'de düzenlenen müzik festivali için bölgeye hareket eden helikopter, henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Helikopterde bulunan pilot ve 2 yolcu öldü, bir yolcu ise yaralı olarak kurtuldu.