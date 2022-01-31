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Dünya

ABD'de her 4 kişiden 1'i yönetime karşı şiddeti bazen haklı görüyor

ABD'de yapılan bir ankette, her dört Amerikalıdan birinin hükümete karşı bazen şiddet kullanmayı haklı bulduğu belirtildi.

AA31 Ocak 2022 Pazartesi 20:29 - Güncelleme: 31 Ocak 2022 Pazartesi 20:29
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Ülkede Kovid-19'la ilgili politikaları takip eden Kovid Devletleri Projesi adlı kuruluş tarafından gerçekleştirilen ankette, 23 bin katılımcıya "Hükümete karşı şiddetli bir protestoya girişmek haklı görülebilir mi?" sorusu yöneltildi.

Ankete katılanların yaklaşık yüzde 25'inin, hükümete karşı şiddet kullanmanın "kesinlikle" veya "muhtemelen" haklı olduğuna inandığı, yüzde 10'unun ise şiddetin "şimdi" yerinde olduğu görüşünü taşıdığı belirtildi.

Kovid Devletleri Projesi eş direktörü David Lazer, hükümete karşı şiddetin haklılığının kısmen Amerikan tarihinde de öğretildiğine dikkat çekti.

Lazer, "Biliyorsunuz, Amerikan Devrimi gayrimeşru bir hükümete başkaldırı ile başladı. Bu nedenle okullarda, tarihin bazı noktalarında şiddetli protestolara katılmanın haklı olduğu öğretildi." değerlendirmesinde bulundu.

Uzmanlara göre, ABD'de genel olarak, hükümete karşı şiddetin haklı olduğu inancı en yaygın olarak Cumhuriyetçi ve ideolojik muhafazakar kesim arasında taraftar buluyor.

Washington Post ve Maryland Üniversitesi tarafından, Kongre baskını yıl dönümü öncesi 3 Ocak'ta yapılan benzeri bir ankette de ABD'lilerin üçte birinden fazlasının bazen hükümete karşı şiddet eylemlerinin yerinde olabileceğine inandıkları ortaya çıkmıştı.

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