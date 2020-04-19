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Dünya

ABD, Hong Kong'da demokrasi yanlısı aktivistlerin gözaltına alınmasını kınadı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Hong Kong'da demokrasi yanlısı aktivistlerin gözaltına alınmasını kınadı.

AA19 Nisan 2020 Pazar 09:17 - Güncelleme: 19 Nisan 2020 Pazar 09:17
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Pompeo, yazılı bir açıklama yaparak, tutuklamalar yüzünden, 'Çin ve Hong Kong'daki temsilcilerini şeffaflık ve hukukun üstünlü konusunda verdiği taahhütlere yerine getirmemekle' eleştirdi.

Çin ve Hong Kong'daki Çin yanlısı yetkililerin Hong Kong'un özerklik anlaşmasına da aykırı davrandığını belirten Pompeo, Hong Kong'da demokrasi yanlısı aktivistlerin gözaltına alınmasını kınadı.

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde demokrasi yanlısı 13 aktivist, geçen yıl suçluların Çin'e iadesine ilişkin yasa tasarısına karşı yapılan kitlesel protestolardan bazılarını örgütledikleri ve bunlara katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

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