İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Nisan 2025 Çarşamba / 11 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0132
  • EURO
    42,0819
  • ALTIN
    3718.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'de hükümet çalışanlarına, ''aldatıcı iş teklifi'' uyarısı
Dünya

ABD'de hükümet çalışanlarına, ''aldatıcı iş teklifi'' uyarısı

ABD'de, başta Çin menşeli olmak üzere yabancı istihbaratların, mevcut ve eski hükümet çalışanlarını işe almak için 'aldatıcı çabalar kullandığı' uyarısı yapıldı.

AA9 Nisan 2025 Çarşamba 08:52 - Güncelleme:
ABD'de hükümet çalışanlarına, ''aldatıcı iş teklifi'' uyarısı
ABONE OL

Ulusal Karşı İstihbarat ve Güvenlik Merkezi (NCSC) ile Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ortak bildirisinde, Çin istihbaratının ABD'de işten çıkarılan yetkilileri "işe almaya çalıştığı" bildirildi.

Bildiride, başta Çin menşeli yabancı istihbaratların, eski ABD'li yetkilileri işe almak için danışmanlık şirketi, düşünce kuruluşu benzeri örgütler gibi davrandığı belirtildi.

Çevrim içi iş teklifi dahil "sanal yaklaşımların" iş arayan ve hükümet geçmişine sahip "bilinçsiz bireyleri hedef almada" daha karmaşık hale geldiği vurgulanan bildiride "aldatıcı yaklaşımlara" karşı mevcut ve eski federal çalışanların dikkatli olması gerektiği uyarısı yapıldı. Bildiride, "(Eski ve mevcut hükümet çalışanları) bu yaklaşımlara katılmanın potansiyel sonuçlarını anlamalı. ABD güvenlik izni sahiplerine, USG (ABD hükümeti) hizmetinden ayrıldıktan sonra bile gizli verileri koruma konusundaki yasal yükümlülükleri hatırlatılmaktadır." ifadeleri yer aldı.

Bildiride, ABD'de donanma mensubu Wenheng "Thomas" Zhao'nun, Çin'e "hassas askeri istihbarat sağladıkları" suçlamasıyla Ocak 2024'te 27 ay hapis cezasına çarptırıldığı da anımsatıldı.

- TEHLİKE İŞARETLERİ: "YÜKSEK MAAŞ" VE "ESNEK ÇALIŞMA"

New York Times'ın (NYT) haberine göre, yabancı istihbarat servisleri, eski ABD'li hükümet yetkilileri ile FBI'dan kovulan ajanlar ve emekli olmuş askeri subayları hedef aldı.

İşe alım çabalarındaki tehlike işaretleri olarak "orantısız derecede yüksek maaş" ve "esnek çalışma koşulları" gösterildi.

Bluesky sosyal medya platformunda yapılan paylaşımlarda ise Ulusal Sağlık Enstitüsülerince (NIH) işten çıkarılan çalışanlara, Çin'in Shenzhen kentinde "kariyer geliştirme" fırsatı sunulduğu aktarıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten sonra izlediği "federal küçülme" politikası kapsamında, Hükümet Verimlilik Departmanı (DOGE) üzerinden, federal kurumlarda çalışan binlerce kişinin işine son vermişti.

Ulusal basın da başta Çin olmak üzere yabancı istihbaratların, ABD'nin bu politikası doğrultusunda kurumları lağvetmesi ve çalışanları işten çıkarmasını "fırsata dönüştürebileceğini" iddia etti.

  • yabancı istihbarat
  • hükümet çalışanları
  • Çin menşeli

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.