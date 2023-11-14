ABD'de hükümete sert tepki: İsrail'e silah yardımını durdurun

ABD'de 30'dan fazla sivil toplum kuruluşu (STK), Savunma Bakanı Lloyd Austin'e mektup göndererek, Gazze'deki acıları engellemek için İsrail'e topçu mühimmatı sağlanmasından vazgeçilmesi çağrısı yaptı.

Washington Post'un haberine göre, yardım, savunuculuk ve dini sivil toplum kuruluşlarından oluşan grup, Austin'e gönderdikleri mektupta, ABD'nin İsrail ordusuna topçu mühimmatı vermemesini istedi.

Mektupta, özellikle 155 mm top mermisi cephanesine işaret edilerek, "Mevcut koşullar altında İsrail hükümetine bu mühimmatlara erişim izni vermek, sivillerin korunmasını, uluslararası insancıl hukuka saygıyı ve Biden yönetiminin güvenilirliğini zayıflatacaktır." ifadesi kullanıldı.

Biden "katliamı durdurun" diyemedi: İsrail'e "daha az müdahale" ikazı Yüksek patlayıcı özelliğine sahip 155 mm top mermilerinin Gazze'de uluslararası insancıl hukuka uygun olarak kullanılacağı bir senaryoyu hayal etmenin çok zor olacağı vurgulanan mektupta, İsrail'in geçmiş yıllarda Gazze'ye yönelik gerçekleştirdiği benzeri saldırılar hatırlatıldı.

Mektupta, "Bu mühimmatlar okulları, mahalleleri, hastaneleri, sığınma evlerini ve mülteci kamplarını vurarak çok sayıda sivili öldürdü, yaraladı ve yerinden etti. İsrail ordusunun, geçmişte Gazze'deki topçu mühimmatı kullanımı endişelerimizi doğruluyor." ifadeleri yer aldı.

Aralarında Oxfam Amerika, Uluslararası Af Örgütü ve Çatışmalarda Siviller Merkezi (CIVIC) gibi kuruluşların yer aldığı grup, Gazze'deki çoğu çocuk ve kadın 11 binden fazla sivil kayıp ve devam eden insani yardım felaketinin de altını çizdi.

ABD'liler Biden'in konuşmasını yarıda kesti "Ateşkes çağrısında bulunmanız gerekiyor" Sivil toplum kuruluşlarının Pentagon'a gönderdiği mektup, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı kamuoyunda gittikçe artan endişeye işaret ettiği şeklinde değerlendirildi.

Pentagon, geçtiğimiz günlerde, İsrail'deki ABD'ye ait Savaş Rezervi Stokundan İsrail ordusuna 155 mm'lik top mermileri sağlanacağını açıklamıştı.

ABD, 7 Ekim'deki Hamas saldırılarından bu yana mühimmat tedariki için İsrail'e askeri yardıma koşmuş, çatışmaların geniş bir alana yayılmasını engellemek iddiasıyla da iki uçak gemisi filosunu Doğu Akdeniz'e göndermişti.