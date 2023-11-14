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Dünya

ABD'de hükümete sert tepki: İsrail'e silah yardımını durdurun

ABD'de 30'dan fazla sivil toplum kuruluşu (STK), hükümetin İsrail'e topçu mühimmatı yardımlarını durdurulması için çağrıda bulundu.

AA14 Kasım 2023 Salı 00:49 - Güncelleme:
ABD'de hükümete sert tepki: İsrail'e silah yardımını durdurun
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ABD'de 30'dan fazla sivil toplum kuruluşu (STK), Savunma Bakanı Lloyd Austin'e mektup göndererek, Gazze'deki acıları engellemek için İsrail'e topçu mühimmatı sağlanmasından vazgeçilmesi çağrısı yaptı.

Washington Post'un haberine göre, yardım, savunuculuk ve dini sivil toplum kuruluşlarından oluşan grup, Austin'e gönderdikleri mektupta, ABD'nin İsrail ordusuna topçu mühimmatı vermemesini istedi.

Mektupta, özellikle 155 mm top mermisi cephanesine işaret edilerek, "Mevcut koşullar altında İsrail hükümetine bu mühimmatlara erişim izni vermek, sivillerin korunmasını, uluslararası insancıl hukuka saygıyı ve Biden yönetiminin güvenilirliğini zayıflatacaktır." ifadesi kullanıldı.

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Yüksek patlayıcı özelliğine sahip 155 mm top mermilerinin Gazze'de uluslararası insancıl hukuka uygun olarak kullanılacağı bir senaryoyu hayal etmenin çok zor olacağı vurgulanan mektupta, İsrail'in geçmiş yıllarda Gazze'ye yönelik gerçekleştirdiği benzeri saldırılar hatırlatıldı.

"GAZZE'DEKİ TOPÇU MÜHİMMATI KULLANIMI ENDİŞELERİMİZİ DOĞRULUYOR"

Mektupta, "Bu mühimmatlar okulları, mahalleleri, hastaneleri, sığınma evlerini ve mülteci kamplarını vurarak çok sayıda sivili öldürdü, yaraladı ve yerinden etti. İsrail ordusunun, geçmişte Gazze'deki topçu mühimmatı kullanımı endişelerimizi doğruluyor." ifadeleri yer aldı.

Aralarında Oxfam Amerika, Uluslararası Af Örgütü ve Çatışmalarda Siviller Merkezi (CIVIC) gibi kuruluşların yer aldığı grup, Gazze'deki çoğu çocuk ve kadın 11 binden fazla sivil kayıp ve devam eden insani yardım felaketinin de altını çizdi.

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Sivil toplum kuruluşlarının Pentagon'a gönderdiği mektup, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı kamuoyunda gittikçe artan endişeye işaret ettiği şeklinde değerlendirildi.

ABD İSRAİL'E 155 MM'LİK TOP MERMİLERİ SAĞLAYACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Pentagon, geçtiğimiz günlerde, İsrail'deki ABD'ye ait Savaş Rezervi Stokundan İsrail ordusuna 155 mm'lik top mermileri sağlanacağını açıklamıştı.

ABD, 7 Ekim'deki Hamas saldırılarından bu yana mühimmat tedariki için İsrail'e askeri yardıma koşmuş, çatışmaların geniş bir alana yayılmasını engellemek iddiasıyla da iki uçak gemisi filosunu Doğu Akdeniz'e göndermişti.

ABD'liler Biden'in konuşmasını yarıda kesti "Ateşkes çağrısında bulunmanız gerekiyor"

Biden yönetimi ayrıca, yıllık olarak ABD askeri yardımlarından en büyük payı alan İsrail'e 14 milyar dolarlık ek askeri yardım sağlamak için Kongre'den onay bekliyor.

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