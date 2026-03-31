ABD'de ''Hürmüz Boğazı'' kırılması! Trump İran'a saldırıları sonlandırmaya hazır

ABD/İsrail ve İran arasında uzun süredir devam eden gerilim ve sürdürülen diplomasi çalışmaları, 28 Şubat sabahı İsrail'in ABD ile birlikte İran'ı vurmasıyla sonuçlandı. Tarafların saldırıları 32 gündür sürüyor.

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Trump ve ekibinin, Hürmüz Boğazı'nın derhal yeniden açılmasına yönelik askeri operasyonun çatışmaları uzatacağı değerlendirmesinde bulunduğu, bu nedenle Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması durumunda dahi İran'a yönelik saldırıları sonlandırmaya hazır olduğu iddia edildi.

ABD yönetiminin askeri operasyon yerine İran'ın deniz ve füze kapasitesini zayıflatmayı hedeflediği, eş zamanlı olarak da Tahran yönetimine diplomatik baskı yapmayı planladığı ileri sürüldü.

Diplomasinin başarısız olması durumunda ise Washington yönetiminin, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için Avrupa ve Körfez müttefiklerinin öncülük etmesini beklediği kaydedildi.

ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına karşılık İran'ın misilleme saldırıları devam ederken Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nı ABD-İsrail ve müttefikleriyle bağlantılı gemilerin geçişine kapatmıştı.

İŞTE ABD/İSRAİL-İRAN SAVAŞINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR:

Irak'ta, ABD üssünün de bulunduğu Erbil Havalimanı'na kamikaze insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlenmesinin ardından hava savunma sistemleri faaliyete geçti.

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto'nun, ABD'nin Orta Doğu'ya gönderdiği bazı uçakların Sicilya Adası'ndaki Sigonella Üssü'nü kullanmasına izin vermediği belirtildi.

İran, İsfahan eyaleti semalarında dünden bu yana ABD'ye ait 3 MQ-9 ve İsrail'e ait bir Orbiter tipi silahlı insansız hava aracının (SİHA) hava savunma sistemleri tarafından vurularak düşürüldüğünü duyurdu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Tel Aviv'in İran'daki hedeflerinin yarısından fazlasını gerçekleştirdiğini öne sürerek, saldırıların ne zaman sona ereceğine dair tarih vermedi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düşen şarapneller nedeniyle 4 kişinin yaralandığı, bazı evlerin hasar gördüğü bildirildi.

Mısır ve Arap Parlamentosu, İsrail Meclisinde dün kabul edilen ve Filistinli esirleri hedef alan tartışmalı "idam yasasına" sert tepki gösterdi.

ABD'nin Körfez ülkeleri müttefiklerinin, İran'ın ABD öncülüğünde düzenlenen hava saldırılarıyla "yeterince zayıflatılmadığını" düşündüğü ve bu nedenle ABD'yi İran'a karşı saldırılara devam etmeye çağırdığı ileri sürüldü.

11:20 İran ordusunun İsrail'e gerçekleştirdiği füze saldırısında 8 kişi yaralandı.

ABD'de Demokrat Senatörler, İran'ın Minab kentinde bir ilkokula düzenlenen, 168'i öğrenci 180'den fazla kişinin ölümüne yol açan füze saldırısıyla ilgili olarak Kongre'nin çift partili bir soruşturma başlatmasını talep etti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, "Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Amerikan askerlerinin toplanma yerlerini, Bahreyn'deki Manama havaalanı çevresinde konuşlanan savunma sistemlerini ve ABD güçlerinin Kuveyt'te konuşlandığı Ahmed el-Cabir Hava Üssü'ndeki erken uyarı radarlarını füze ve silahlı insansız hava araçlarıyla hedef aldığını" duyurdu.

İran'dan yapılan yeni misillemenin ardından İsrail'in başkenti Tel Aviv ile çevre kentlerde bazı noktalara füze parçaları isabet etti.

Suudi Arabistan'ın güneydoğusundaki el-Harc vilayetinde imha edilen bir insansız hava aracının (İHA) düşen şarapnel parçaları 6 evde hasara neden oldu.

Endonezya hükümeti, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) bünyesindeki 2 Endonezyalı barış gücü askerinin daha hayatını kaybettiğini doğruladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Hürmüz Boğazı kapalı kalsa da İran'ı hedef alan saldırıları sonlandırmaya hazır olduğu öne sürüldü.

ABD ve İsrail'in İran'ın Zencan eyaletindeki tarihi bir camiyi doğrudan hedef aldığı saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'da altyapı tesislerini hedef aldığı hava saldırısı dalgasını tamamladığını duyurdu.

Kuveyt'e ait "Es-Salimi" adlı ham petrol tankerinin, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai Limanı'nda İran tarafından hedef alınmasının ardından gemide yangın çıktığı, ancak herhangi bir petrol sızıntısı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

İran'ın Merkezi eyaletinde yerleşim bölgelerine düzenlenen ABD-İsrail saldırısında 11 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Savunma Bakanı Pete Hegseth ile bağlantılı aracı kurumun, İran'a saldırılar öncesi büyük bir savunma şirketine yatırım yapmaya çalıştığı yönündeki iddiaların doğru olmadığını bildirdi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, son birkaç saatte ülkeye gönderilen 10 insansız hava aracının (İHA) engellendiğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın İsfahan kentine sabah erken saatlerde düzenlenen hava saldırısına ilişkin görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı.

ABD ve İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'a yönelik gece boyu devam eden saldırıları sonucu kentin doğusunda yer alan bazı bölgelerinde elektrik kesintisi meydana geldiği bildirildi.

ABD-İsrail saldırıları altındaki İran'ın başkenti Tahran'ın yanı sıra İsfahan ve Zencan kentlerinde patlama sesleri duyuldu

İran Meclisi'nde, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerde ücret uygulamasını öngören yasa tasarısının Ulusal Güvenlik Komisyonundan geçtiği bildirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde hava savunma sistemlerinin müdahalesi sırasında oluşan şarapnel parçalarının bir eve düşmesi sonucu yangın çıktığı ve olayda 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, Şarkiye ve Riyad bölgelerini hedef alan balistik füze saldırılarının hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın bitmesinin ardından Hürmüz Boğazı'nın "bir şekilde yeniden açılacağını" belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesinin bölgedeki saldırılarının Araplara da İranlılara da saygı duymayan düşman unsurlara (ABD-İsrail) yönelik olduğunu belirtti.

İsrail ordusu, ABD ile ortak saldırıları sürdürdükleri İran'da 24 saatte yaklaşık 400 mühimmat kullanarak Tahran yönetimine ait 170 hedefi vurduğunu iddia etti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Suudi Arabistan'ı "kardeş ülke" olarak gördüklerini ve İran'ın operasyonlarının hedefinde bölge ülkelerinin değil saldırgan güçlerin bulunduğunu vurgulayarak, "ABD güçlerini bölgeden çıkarma zamanı çoktan geldi" dedi.

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde ve İsrail'in kuzeyinde İsrail ordusu hedeflerine 40 saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) eş-Şarika Emirliği'nde bir telekomünikasyon şirketine insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendiği bildirildi.

23.41 İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, uluslararası basında yer alan haberlere ilişkin, "İran'ın düşmanları arzularını haber olarak ortaya koyuyor." dedi.