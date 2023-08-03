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Dünya

ABD'de iki asker Çin adına casusluktan tutuklandı

ABD donanmasında görevli iki asker, hassas ulusal güvenlik bilgilerini Çin ile paylaştıkları suçlamasıyla tutuklandı.

IHA3 Ağustos 2023 Perşembe 22:16 - Güncelleme:
ABD'de iki asker Çin adına casusluktan tutuklandı
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ABD Donanmasında görevli iki asker, Çin adına casusluk yapma suçlamasıyla tutuklandı. ABD Adalet Bakanlığına bağlı Ulusal Güvenlik Biriminden sorumlu Adalet Bakanı Yardımcısı Matt Olsen yaptığı açıklamada, iki askerin hassas ulusal güvenlik bilgilerini Çin ile paylaştıkları gerekçesiyle tutuklandıklarının aktararak, "Hassas askeri bilgiler Çin Halk Cumhuriyeti'nin eline geçti" dedi.

"ABD için Çin Halk Cumhuriyeti daha büyük bir tehdit yok"

FBI'ın San Diego Saha Ofisi'nden sorumlu Özel Ajan Stacey Moy ise, "ABD için Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) ve Çin Komünist Partisi'nden daha büyük bir tehdit yok. ÇHC, dünyanın tek süper gücü olma stratejik planında ABD'ye saldırmak için hiçbir şeyden vazgeçmeyecek." ifadelerini kullandı.

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