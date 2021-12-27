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Dünya

ABD'de iki huzurevinde Kovid-19'dan ölenlerin yakınlarına 53 milyon dolar tazminat ödenecek

ABD'nin New Jersey eyaleti yönetimi, emekli askerlerin kaldığı iki huzurevinde 2020'de Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin yakınlarına 53 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti.

AA27 Aralık 2021 Pazartesi 20:39 - Güncelleme: 27 Aralık 2021 Pazartesi 20:39
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Wall Street Journal'in (WSJ) eyalet yetkililerine dayandırdığı bilgiye göre, New Jersey eyaletine ait Menlo Park ve Paramus Gazi Evleri isimli huzurevlerinde kalan ve Kovid-19'dan hayatını kaybeden 119 kişinin ailelerine "yeterli önlem alınmadığı" gerekçesiyle 53 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verildi.

Bakımevlerinde Kovid-19 kaynaklı ölümlerin, yöneticilerin ağır ihmali sonucu olduğu kaydedildi.

New Jersey Sağlık İdaresi, iki tesisteki yaklaşık 200 hastanın salgının ilk aylarında Kovid-19'a yakalandıktan sonra hayatını kaybettiğini kabul etti.

Ekim 2020'de yayımlanan WSJ'nin araştırması, söz konusu tesislerde yöneticilerin Kovid-19 vakalarının gerçek saylarını gizlediği, sakinlerin yakınlarını huzurevindeki durumdan haberdar etmediği ve salgına karşı maske takan çalışanları tehdit ettiği gerçeğini ortaya koymuştu.

Araştırmanın yayımlanmasından sonra, New Jersey Valisi Phil Murphy, eyalete bağlı huzurevlerindeki yöneticileri kovmuştu.

  • New Jersey
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