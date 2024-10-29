İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ekim 2024 Salı / 26 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2991
  • EURO
    36,9972
  • ALTIN
    3037.79
  • BIST100
    8945.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

ABD'de iki oy sandığı ateşe verildi

ABD'de başkanlık seçimlerine sayılı günler kala Oregon ve Washington eyaletlerinde kurulan oy sandıklarına yönelik gerçekleşen saldırıda 2 sandığın ateşe verildiği bildirildi.

AA29 Ekim 2024 Salı 16:10 - Güncelleme:
ABD'de iki oy sandığı ateşe verildi
ABONE OL

Oregon bölge polisinin, eyalette Başkanlık seçimleri için kurulan bir oy sandığına gerçekleşen saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, yangından kısa süre önce sandığın yanında duran araçtaki şüphelinin sandığın dışına yangın çıkarıcı cihaz yapıştırdığını ve bunun da güvenlik kamerasınca kaydedildiği belirtildi.

3 OY PUSULASI YANDI

Çıkan yangının, sandıktaki mekanizma ve dış müdahale sayesinde söndürüldüğünü belirten polis, 3 oy pusulasının yandığını kaydetti.

Oregon'daki yangından birkaç saat sonra Washington'da da oy sandığının yandığı, söndürme mekanizması ve dış müdahaleye rağmen yüzlerce oy pusulasının yanndığı bilgisi paylaşıldı.

Polis iki saldırının da bağlantılı olduğunu açıkladı.

"DEMOKRASİMİZE DOĞRUDAN SALDIRI"

Clark bölgesi denetçisi Greg Kimsey, söz konusu yangını "çok üzücü" olarak tanımlayarak, "Bu, demokrasimize doğrudan bir saldırıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kimsey, potansiyel saldırılarda zararın azaltılması için oy pusulalarının daha sık aralıklarla toplanacağını belirtti.

ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) olayları incelediği bildirildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.