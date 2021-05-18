Star.com.tr 18 Mayıs 2021 Salı 20:39 - Güncelleme: 18 Mayıs 2021 Salı 20:48

ABD Donanması'na ait iki uçak eğitim sırasında havada çarpıştı.

ABD Donanma Hava Eğitim Şefi, iki T-45 Goshawk eğitim uçağının, saat 11:00 sularında Teksas semalarında çarpıştığını doğruladı.

Açıklamada, "Bir uçak, Naval Air Station Kingsville, Texas'a güvenli bir şekilde inmeyi başardı ve diğer uçağın eğitmeni ve öğrenci pilotu, Ricardo, Texas'taki Kingsville'in yaklaşık dokuz mil güneyinde güvenli bir şekilde indi" dedi.

Uçaklarda bulunan iki yolcu bir eğitmen ve bir kursiyerin uçaktan güvenli bir şekilde çıktılar ve ambulansla hastaneye gönderildiler.

Colorado'da iki uçak çarpıştı

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Colorado eyaletinde iki küçük uçak havada çarpıştı.

Key Lime Air'e ait Fairchild Swearingen Metroliner tipi uçak ile Cirrus SR22 tipi uçakla Denver-Centennial Havalimanı'na yakınlarında kaza yaptı.

İki uçak havada çarpıştıktan sonra Cirrus SR22 tipi uçaktaki pilot kendini fırlatarak kurtuldu. Key Lime Air'e ait uçağın ise sağ motoru hasar aldı. Uçak sorunsuz bir şekilde havalimanına iniş yaptı.

Şans eseri kazada yaralanan olmadı.

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