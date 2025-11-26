İSTANBUL 22°C / 12°C
Dünya

ABD'de iki ulusal muhafız öldürüldü: Beyaz Saray kapatıldı... 24 TV olay yerinden aktardı

ABD'de Beyaz Saray yakınlarında 2 Ulusal Muhafız personeli vuruldu, Beyaz Saray güvenlik gerekçesiyle giriş ve çıkışlara kapatıldı. Muhafızların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı aktarıldı. Saldırı anında golf sahasında olduğu belirtilen Trump, saldırganın çok ağır bedel ödeyeceğini belirtti. Saldırıyla ilgili detaylar, olay yerinde bulunan Akşam Gazetesi Washington Temsilcisi Yavuz Atalay Yavuz Atalay tarafından aktırıldı.

IHA26 Kasım 2025 Çarşamba 23:07 - Güncelleme:
ABD'de iki ulusal muhafız öldürüldü: Beyaz Saray kapatıldı... 24 TV olay yerinden aktardı
ABONE OL

ABD'nin başkenti Washington DC'de Beyaz Saray yakınlarında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, 2 Ulusal Muhafız personeli vuruldu. Ulusal Muhafızların sağlık durumu bilinmiyor. Saldırı sonrası güvenlik gerekçesiyle Beyaz Saray'a giriş ve çıkışlar kapatıldı. Polis, şüphelinin gözaltına alındığını duyurarak, "Olay yeri güvenli hale getirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı" dedi.

24 TV OLAY YERİNDEN AKTARDI

Akşam Gazetesi Washington Temsilcisi Yavuz Atalay, olay yerinden detayları aktardı.

"Dünyanın en güvenli olduğunu düşündüğümüz bir noktada böyle bir olayın gerçekleştiğine" dikkati çeken Atalay, olayın gerçekleştiği alan ile Beyaz Saray arasındaki mesafenin yakınlığını gözler önüne serdi.

TRUMP, SALDIRI SIRASINDA GOLF SAHASINDAYDI

ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırı sırasında Florida eyaletinde yer alan West Palm Beach'teki golf sahasında olduğu bildirildi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, "Beyaz Saray bu trajik durumu takip ediyor. Başkan da konuyla ilgili bilgilendirildi" dedi.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, saldırıda 2 Ulusal Muhafız personelinin vurulduğunu doğrulayarak, başka bir ayrıntı vermedi. Saldırının nedeni henüz bilinmiyor.

Saldırının ardından bölgeye çok sayıda kolluk kuvveti sevk edilirken, Lincoln Anıtı ve Washington Anıtı gibi ünlü anıtlara ev sahipliği yapan National Mall'a bir helikopter iniş yaptı.

İKİ ULUSAL MUHAFIZ HAYATINI KAYBETTİ

ABD'de Beyaz Saray yakınlarında silahlı saldırıya uğrayan 2 Ulusal Muhafız personeli hayatını kaybetti.

TRUMP: SALDIRGAN ÇOK AĞIR BEDEL ÖDEYECEK

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından olaya ilişkin bir açıklama yaptı.

Trump, iki Ulusal Muhafız askerinin hastanede tedavi altında olduğunu belirterek, saldırıyı gerçekleştiren kişi için "hayvan" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı, saldırganın da yaralı olduğunu ve "ağır bir bedel ödeyeceğini" belirtti.

