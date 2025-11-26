ABD'nin başkenti Washington DC'de Beyaz Saray yakınlarında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, 2 Ulusal Muhafız personeli vuruldu. Ulusal Muhafızların sağlık durumu bilinmiyor. Saldırı sonrası güvenlik gerekçesiyle Beyaz Saray'a giriş ve çıkışlar kapatıldı. Polis, şüphelinin gözaltına alındığını duyurarak, "Olay yeri güvenli hale getirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı" dedi.

24 TV OLAY YERİNDEN AKTARDI

Akşam Gazetesi Washington Temsilcisi Yavuz Atalay, olay yerinden detayları aktardı.

"Dünyanın en güvenli olduğunu düşündüğümüz bir noktada böyle bir olayın gerçekleştiğine" dikkati çeken Atalay, olayın gerçekleştiği alan ile Beyaz Saray arasındaki mesafenin yakınlığını gözler önüne serdi.

#SONDAKİKA Washington'da kanlı saldırı: 2 asker öldü



Trump: Saldırgan yakalandı, ağır bedel ödeyecek



Akşam Gazetesi Washington Temsilcisi Yavuz Atalay (@_yavuzatalay), olay yerinden detayları aktarıyor pic.twitter.com/3L5VCg97Qp — 24 TV (@yirmidorttv) November 26, 2025

TRUMP, SALDIRI SIRASINDA GOLF SAHASINDAYDI

ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırı sırasında Florida eyaletinde yer alan West Palm Beach'teki golf sahasında olduğu bildirildi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, "Beyaz Saray bu trajik durumu takip ediyor. Başkan da konuyla ilgili bilgilendirildi" dedi.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, saldırıda 2 Ulusal Muhafız personelinin vurulduğunu doğrulayarak, başka bir ayrıntı vermedi. Saldırının nedeni henüz bilinmiyor.

Saldırının ardından bölgeye çok sayıda kolluk kuvveti sevk edilirken, Lincoln Anıtı ve Washington Anıtı gibi ünlü anıtlara ev sahipliği yapan National Mall'a bir helikopter iniş yaptı.

İKİ ULUSAL MUHAFIZ HAYATINI KAYBETTİ

ABD'de Beyaz Saray yakınlarında silahlı saldırıya uğrayan 2 Ulusal Muhafız personeli hayatını kaybetti.

TRUMP: SALDIRGAN ÇOK AĞIR BEDEL ÖDEYECEK

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından olaya ilişkin bir açıklama yaptı.

Trump, iki Ulusal Muhafız askerinin hastanede tedavi altında olduğunu belirterek, saldırıyı gerçekleştiren kişi için "hayvan" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı, saldırganın da yaralı olduğunu ve "ağır bir bedel ödeyeceğini" belirtti.