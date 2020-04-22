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Dünya

ABD'de ikinci dalga korkusu: Daha zor geçecek

Koronavirüsle mücadelede henüz düzlüğe çıkamayan ABD'yi ikinci dalga korkusu sardı. İkinci dalganın kışın grip mevsimine denk geleceğini belirten ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi Direktörü, 'Bizi daha zor günler bekliyor' açıklaması yaptı.

22 Nisan 2020 Çarşamba 12:57 - Güncelleme: 22 Nisan 2020 Çarşamba 12:57
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ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi, ikinci dalga koronavirüs salgınının çok daha kötü geçebileceği uyarısında bulundu.

Açıklama merkezin direktörü Robert Redfield'den geldi. Redfield, ikinci dalga koronavirüs salgınının kış aylarında "grip mevsimine" denk geleceğine dikkat çekti.

"Grip salgınıyla koronavirüs salgınını aynı anda yaşayacağız" diyen Redfield "İki eşzamanlı solunum salgınının olması sağlık sistemi üzerinde büyük bir yük getirecektir" ifadelerini kullandı.

ABD'nin ikinci dalgayla başa çıkmasının halihazırda yaşanan salgından bile daha zor geçebileceğini söyledi. (NTV)

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