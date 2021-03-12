star.com.tr 12 Mart 2021 Cuma 00:36 - Güncelleme: 12 Mart 2021 Cuma 00:36

Amerika Birleşik Devletleri'nin Connecticut eyaletindeki bir şahsın 35 dolara satın aldığı kasenin, 15. yüzyıl Çin dönemine ait nadide bir eser olduğu ortaya çıktı. 35 dolara satın alınan küçük porselen kasenin tahmini değerinin 500 bin dolar olduğu tahmin ediliyor.



Kaseyi satın alan ismi verilmeyen şahıs, eseri değerlendirmesi için dekoratif sanatlar, mücevherler, gayrimenkuller ve koleksiyon parçaları konusunda dünyanın en büyük komisyoncularından biri olan Sotheby's şirketine götürdü. Müzayede evinden yapılan açıklamaya göre, eserin 1368-1644 yılları arasında Çin'e hakim olan Ming Hanedanlığı dönemine (1368-1644) ait "istisnai bir parça" olduğu belirlendi.

Söz konusu nadide kase, 17 Mart tarihinde düzenlenecek olan "Sotheby'nin Önemli Çin Sanatı Müzayedesi" etkinliğinde New York'ta açık artırmaya çıkarılacak.

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