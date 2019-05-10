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ABD'de ilginç olay: Ölüyü başkan seçtiler!

2 ay önce ölen ABD’li Philip Veltman, Teksas eyaletine bağlı Maypearl şehrinde 'yanlışlıkla' belediye başkanı seçildi.

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ABD’nin Teksas eyaletinde yer alan Maypearl şehri, 2 ay önce ölmüş bir kişiyi belediye başkanı seçti. Philip Veltman, adaylığını koymasının ardından 15 Mart’ta hayatını kaybetti ancak seçimi kazandı. Veltman’ın, seçime katılamayacak adayların oy pusulasından çıkarılmaları için belirlenen son tarihin ardından yaşamını yitirmesi bu karışıklığa yol açtı.  Yerel seçim kurulunun açıklamasına göre, lösemi nedeniyle hayatını kaybeden 71 yaşındaki Veltman cumartesi günü gerçekleşen seçimlerde 110 oyun 68’ini alırken bir diğer aday John Wayne Pruitt 42 oy kazandı.
 
GEÇEN YILKİ ARA SEÇİMLERDE DE YAŞANDI
 
Maypearl Belediye Meclisi’nin, eski bir öğretmen olan Veltman’in yerine yeni bir belediye başkanı ataması gerekiyor. 2010’daki son nüfus sayımına göre 934 nüfuslu şehre atanacak yeni belediye başkanına ilişkin toplantı 13 Mayıs’ta yapılacak. Seçimin yenilenmesi beklenirken, Maypearl şehri bu beklenmedik duruma ilişkin atılması gereken adımlar konusunda Teksas eyaletiyle görüşecek. Kasım ayındaki ara seçimlerde de Nevadalı TV yıldızı Dennis Hof,  ekimde ölmesine rağmen eyalet meclisinden bir sandalye kazanmıştı.

AK Parti´den ´İstanbul seçimleri neden yenileniyor´ videosu

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