ABD'de ilginç olay! Ormanda kaybolan uyurgezer kız İHA ile bulundu

Peyton Saintignan isimli kız, 14 Eylül'de evinin yakınındaki ormanda kayboldu.



Saintignan, evinden 2,5 kilometre uzakta, pijamalarıyla yerde kıvrılmış halde bulundu.

Yerel medya, insansız hava aracının (İHA), uyurgezer kızı bulmak için Arkansas'tan Louisiana'ya 40 mil yolculuk yapan bir gönüllü tarafından kullanıldığını aktardı.

Webster Parish Şerifi Jason Parker, Facebook'tan, Saintigan'ın 15 Eylül Pazar günü saat 23.00'da termal görüntüleme donanımlı insansız hava araçlarının yardımıyla bulunduğunu açıkladı.