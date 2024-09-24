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Dünya

ABD'de ilginç olay! Ormanda kaybolan uyurgezer kız İHA ile bulundu

ABD'nin güney eyaletlerinden Louisiana ormanlarında kaybolan 10 yaşındaki bir kız çocuğu bir gün sonra termal kameralar sayesinde bulundu.

Abdulmuttalip Alnıaçık- Muhabir24 Eylül 2024 Salı 19:00 - Güncelleme:
ABD'de ilginç olay! Ormanda kaybolan uyurgezer kız İHA ile bulundu
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Peyton Saintignan isimli kız, 14 Eylül'de evinin yakınındaki ormanda kayboldu.

Saintignan, evinden 2,5 kilometre uzakta, pijamalarıyla yerde kıvrılmış halde bulundu.

Yerel medya, insansız hava aracının (İHA), uyurgezer kızı bulmak için Arkansas'tan Louisiana'ya 40 mil yolculuk yapan bir gönüllü tarafından kullanıldığını aktardı.

Webster Parish Şerifi Jason Parker, Facebook'tan, Saintigan'ın 15 Eylül Pazar günü saat 23.00'da termal görüntüleme donanımlı insansız hava araçlarının yardımıyla bulunduğunu açıkladı.

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