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Dünya

ABD'de ilk kez bir Müslüman ''Dini Özgürlükler Elçisi'' olarak atandı

ABD'de Reşad Hüseyin, ABD Uluslararası Dini Özgürlükler Elçisi olarak atanan ilk Müslüman oldu.

AA17 Aralık 2021 Cuma 23:40 - Güncelleme: 17 Aralık 2021 Cuma 23:40
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ABD Başkanı Joe Biden tarafından 30 Temmuz'da "ABD Uluslararası Dini Özgürlükler Elçisi" olarak önerilen Hüseyin'in adaylığı, bugün Senato Genel Kurulu'nda oylandı.

Adaylığı 5'e karşı 85 oyla onaylanan Hüseyin, bu göreve getirilen ilk Müslüman oldu.

Hüseyin'in atamasının, ABD'nin Çin'e Uygur Türklerine yönelik muamelesi nedeniyle "maksimum baskı" politikası izlediği günlere denk gelmesi de dikkatlerden kaçmadı.

- Reşad Hüseyin kimdir?

Hint kökenli Müslüman bir ailenin çocuğu olarak ABD'nin Wyoming eyaletinde dünyaya gelen Hüseyin, siyaset bilimleri, Arapça ve İslami Bilimler alanlarında eğitim aldı ve Yale Üniversitesinden "profesör" unvanı kazandı.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyinde Ortaklık ve Küresel İletişim Direktörü olarak görev yapan Hüseyin daha önce de Adalet Bakanlığının Ulusal Güvenlik Biriminde çalışıyordu.

Hüseyin, Barack Obama döneminde de ABD'nin İslam İşbirliği Teşkilatı Özel Temsilcisi ve Stratejik Terörle Mücadele Özel Temsilcisi olarak görev almıştı.

  • Reşad Hüseyin
  • Dini Özgürlükler Elçisi

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