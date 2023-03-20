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Dünya

ABD'de İmran Han destekçileri gösteri düzenlendi

ABD'nin başkenti Washington'da yüzlerce Pakistanlı, eski Başbakan İmran Han'a destek için Beyaz Saray'ın önünde buluştu.

AA20 Mart 2023 Pazartesi 01:07 - Güncelleme:
ABD'de İmran Han destekçileri gösteri düzenlendi
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Hakkında açılan 94 davadan yargılanan Han'ın destekçileri, İslamabad yönetimini protesto etmeye devam ediyor.

Ellerinde Han'ın fotoğrafları ve üzerlerinde Han lehine ifadelerin yer aldığı dövizler taşıyan yüzlerce gösterici, Pakistan hükümeti aleyhine sloganlar attı.

NE OLMUŞTU?

Pakistan Parlamentosunda 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da Meclis'te düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

Eski Başbakan Han hakkında Pakistan'da açılmış 94 dava bulunuyor.

Yargılandığı davaların duruşmalarına katılmayan Han hakkında 13 Mart'ta iki tutuklama kararı verilmişti.

Polisin, Han'ı gözaltına almak için 14 Mart'ta başlattığı operasyon sırasında PTI taraftarları ile emniyet mensupları arasında çatışmalar yaşanmıştı. Polis ve paramiliter birlikler, İmran Han'ı gözaltına alamamıştı. Olaylarda 60'tan fazla polis yaralanmış, 15 gösterici gözaltına alınmıştı.

İslamabad Yüksek Mahkemesi, duruşmaya katılacağını beyan eden Han hakkındaki tutuklama kararını dün askıya almıştı.

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