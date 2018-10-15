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ABD'de incelemeye alınan F-35'lere yeniden uçuş izni verildi

Arızalı olduğu düşünülen ve incelemeye alınan F-35 uçaklarına yeniden uçuş izni verildiği öğrenildi.

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), geçen ay bir F-35 savaş uçağının kaza yapması sonrası dünya genelinde tüm F-35 hayalet uçağı filosunun uçuşlarını 11 Ekim itibariyle durdurma kararı almıştı.
 
Savaşçı jetlerin arızalı olduğu düşünülen mekanizma tüplerinin kontrol edileceği ve gerekli görüldüğünde parça değişikliği yapılacağı belirtilmişti. Bu uçağın ilk kullanıcısı olan İsrail de gerekli kontrollerin yapıldığını, dün itibariyle F-35 uçaklarının görev uçuşlarına başladığını duyurdu.
 
İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı ve aynı zamanda savaş uçağı pilotu olan Tümgeneral Amikam Norkin, F-35i uçaklarının teknik incelemenin ardından uçuşlara başlamasına karar verdiklerini söyledi.
 
(Sputnik)

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