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ABD'de inşaat harcamaları düşmeye devam etti

ABD'de inşaat harcamaları ekimde yüzde 0,4 artış beklentisine karşın yüzde 0,1 azaldı.

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ABD Ticaret Bakanlığının raporuna göre, ülkede inşaat harcamaları, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 geriledi. Düşüşünü ikinci aya taşıyan veriye ilişkin piyasa beklentisi yüzde 0,4 artış olarak belirlenmişti.

Rapordaki veriler, beklentiyi karşılamayan inşaat harcamalarında özel sektöre ait inşaat projelerinin kasımda yüzde 0,4 azalmasının etkili olduğunu ortaya koydu. Öte yandan, kamuya ait inşaat harcamalarının yüzde 0,8 arttığı bildirildi.

Bu arada, daha önce sabit kaldığı açıklanan eylül ayı inşaat harcamalarındaki değişim yüzde 0,1 düşüşe revize edildi.

Analistler, inşaat harcamalarındaki zayıflamanın girdi fiyatlarındaki artıştan kaynaklandığına işaret ederken, bunun Amerikan konut sektörünü de olumsuz etkileyeceğini belirtiyor.

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