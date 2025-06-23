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Dünya

ABD'de İran kavgası: Saldırıdan haberdar edilmedik

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın nükleer tesislerine düzenlenen hava saldırıları öncesinde bazı üst düzey Kongre üyelerine bilgi verdiği, ancak Demokrat liderlerin bir kısmının saldırılar gerçekleşene kadar bilgilendirilmediği belirtildi.

AA23 Haziran 2025 Pazartesi 10:38 - Güncelleme:
ABD'de İran kavgası: Saldırıdan haberdar edilmedik
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CNN kanalına konuşan Cumhuriyetçi Parti'den konuya aşina yetkililer, Kongre'de önde gelen Demokrat üyelerin, Trump yönetiminin İran'a yönelik saldırısından haberdar edilmediğini söyledi.

"SALDIRIDAN HABERDAR EDİLMEDİK"

Yetkililer, Cumhuriyetçilerin Kongre'deki en üst düzey iki ismi, Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson ve Senato Çoğunluk Lideri John Thune'a, saldırılara ilişkin önceden bilgi verildiğini kaydetti.

Öte yandan yetkililer, Demokratlardan Senato Azınlık lideri Chuck Schumer ile Temsilciler Meclisi Azınlık lideri Hakeem Jeffries'in, saldırılar başladıktan sonra bilgilendirildiğini öne sürdü.

SALDIRILARDAN SONRA BİLGİ VERİLDİ

Ancak Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, X hesabından yaptığı paylaşımda, bu iddiaları reddederek, Schumer'a saldırılardan önce haber verildiğini, Jeffries'e ise ulaşılamadığı için saldırılardan sonra bilgi verildiğini belirtti.

Bu arada Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın, İran'a saldırılarının sonucunu görüşmek üzere bugün Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) ile bir araya geleceği bildirildi.

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