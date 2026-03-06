ABD'de İran krizi: Kongre'deki kritik tasarı reddedildi

Temsilciler Meclisi genel kurulunda yapılan oylamada, 212 evet oyuna karşılık 219 hayır oyu ile tasarı reddedildi.

Böylece Cumhuriyetçi Kongre üyesi Thomas Massie ve Demokrat Kongre üyesi Ro Khanna tarafından sunulan, Trump'ın Kongre onayı olmaksızın İran'a yönelik askeri bir eylem gerçekleştirmesini önlemeye yönelik tasarı kabul edilmedi.

Trump'ın İran'a yönelik saldırılarını sınırlandırmaya yönelik Senato'da oylanan benzer bir tasarı da kabul edilmemişti.

1973 tarihli "Savaş Yetkileri Yasası", ABD Başkanı'nın herhangi bir ülkeye savaş başlatma kararını Kongre onayına bağlarken, başkanın bu tür bir adımını önceden Kongre'ye bildirmesini zorunlu kılıyor.

Oylama öncesinde basın mensuplarına bir açıklama yapan Senato Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer, "Net hedefleri olmayan savaşlar küçük kalmaz. Daha büyük, daha kanlı, daha uzun ve daha pahalı hale gelirler. Bu gerekli bir savaş değil. Bu, tercih edilen bir savaş." ifadelerini kullanmıştı.