ABD'de ''İran'' krizi! Sızıntı sonrası Trump çılgına döndü, CIA açıklama yapmak zorunda kaldı

Pentagon'un hazırladığı istihbarat raporuna göre, İran'nın Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerine yönelik saldırı, Tahran'ın nükleer programını tamamen yok etmedi, sadece aylarca geriye attığı belirtildi. 5 sayfadan oluşan raporda, İran'ın nükleer tesislerinin yerle bir olmadığı, nükleer çalışmaları en fazla 6 ay geciktirebileceğini kaydedildi. İsrail istihbaratı da aynı görüşü savunarak, saldırının Tahran'ın nükleer programını yalnızca birkaç yıl geriye götürdüğünü belirtti.

ABD Başkanı Trump, raporları kamuoyuyla paylaşan CNN ve New York Times gazetesini yalancılıkla suçladı: Kusursuz bir operasyon yaptık. İran'a tonlarca bomba attık. İran'ın nükleer tesisleri tamamen yok edildi. The New York Times pisliktir, bunlar kötü insanlar. CNN gibi reytingleri düşen kuruluşlara doğru haber vermelerini tavsiye ediyorum. Bunlar hasta ruhlu ve geri zekalılar.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe, ellerindeki güvenilir istihbaratın, İran'ın nükleer programının son dönemdeki saldırılar sonucunda ciddi şekilde zarar gördüğünü teyit ettiğini bildirdi.

Ratcliffe, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

CIA'in ilgili karar vericileri ve denetim organlarını tam olarak bilgilendirmek amacıyla güvenilir kaynaklardan yeni bilgiler toplamaya devam ettiğini belirten Ratcliffe, konunun ulusal önemi ve şeffaflık ilkesi nedeniyle gerekli güncellemelerin Amerikan kamuoyuyla paylaşılacağını vurguladı.

Ratcliffe, "CIA, bir dizi güvenilir istihbaratın, İran'ın nükleer programının son dönemdeki hedefli saldırılar sonucu ciddi şekilde zarar gördüğünü ortaya koyduğunu teyit ediyor." ifadesine yer verdi.

Geçmişte güvenilirliği ve doğruluğu kanıtlanmış bir yöntemden elde edilen istihbaratın buna dahil olduğunu aktaran Ratcliffe, "Bu bilgilere göre, İran'a ait birkaç önemli nükleer tesis imha edildi ve bu tesislerin yeniden inşası yıllar sürecek." ifadesini kullandı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Pentagon'un istihbarat kolu Savunma İstihbarat Ajansı tarafından ABD'nin İran'a saldırılarıyla ilgili hazırlanan ön raporun medyaya sızmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

ABD, 22 Haziran'da İran'ın Fordo, İsfahan ve Natanz'daki 3 nükleer tesisine hava saldırısı düzenlemişti.

ABD'de hazırlanan ve CNN televizyonunda yayımlanan bir istihbarat değerlendirmesine göre, ABD'nin hafta sonu İran'ın 3 nükleer tesisine düzenlediği hava saldırılarının, İran'ın nükleer programının temel yapısını yok etmediği, muhtemelen sadece aylarca geriye attığı belirtilmişti.

İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada, saldırılarda İran'ın nükleer programına "verilen zararı saptamak için henüz erken olduğunu ancak Tahran'ın nükleer programının yıllarca geriye gittiğini" iddia etmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de ABD ve İsrail'in düzenlediği saldırılar sonucu ülkesinin nükleer tesislerinde "ciddi hasar oluştuğunu" belirtmişti.

İşte 12 gün sonra gelen ateşkes sonrası İran ile İsrail arasında dakika dakika yaşananlar:

01.54 ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik yolsuzluk davasını "cadı avı" olarak nitelendirerek, davanın derhal iptal edilmesini talep etti.

00.52 ABD Başkanı Donald Trump, İran nükleer tesislerine saldırı düzenleyen pilotların saldırının başarısının tartışıldığı haberlerden üzüntü duyduğunu belirterek, pilotların "onuru" için yarın Pentagon'da basın toplantısı düzenleneceğini bildirdi.

00.30 ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, yakın zamanda Abraham Anlaşmaları'na taraf olan ülkelerle ilgili büyük bir duyuru yapacaklarını belirtti.

00.18 Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, İran'ın UAEA ile işbirliği yapmasının hukuki zorunluluk olduğunu söyledi.

- ⁠İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 627, yaralı sayısının da 5 bin 332 olduğunu bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 28 kişinin öldüğünü, en az 1272 kişinin yaralandığını aktardı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu iki ülke arasındaki ateşkes 24 Haziran'da devreye girdi.