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Dünya

ABD'de İran sarmalı! Trump 'saldıracaktı', Esper 'kanıt yok' dedi

ABD Devlet Başkanı Donald Trump için, asıl önemli olan İran'ın nükleer silahının olmaması. Ayrıca ülkedeki protestoculara karşı şiddet kullanılmamasını istiyor. Öte yandan Trump'ın 'Süleymani'nin saldırı düzenleyeceği' yönündeki iddiaları ile ilgili konuşan Savunma Bakanı Esper, 'Dört büyük elçiliğe saldırılacağına dair bir kanıt görmedim.' dedi. ABD Hazine Bakanı Stephen Mnuchin ise Çin'e İran'dan petrol almamaları için baskı yapmaya devam ediyor.

star.com.tr13.01.2020  11:44 - Güncelleme: 13.01.2020  12:03

ABD Başkanı Donald Trump,  ABD makamlarının dillendirdiği İran'la olası bir müzakereyi umursamadığını açıkladı.

 Trump yaptığı açıklamada, 'Ulusal Güvenlik Danışmanı bugün yaptırımların ve protestoların İran'ın zora soktuğunu, bunun onları müzakere etmeye zorlayacağını öne sürdü. Aslında, müzakere etmelerini pek umursamıyorum. Ama nükleer silah yok ve protestocularınızı öldürmeyin.' ifadelerini kullanmıştı.

ABD ulusal güvenlik danışmanı Robert O'Brien ise, Trump'ın aksine Tahran'ın Washington ile müzakere etme şansının Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından daha da arttığını ileri sürdü.

ABD Savunma Bakanı Marks Esper de Pazar günü yaptığı açıklamada benzer şekilde ifadeler kullandı. ABD'nin ülkedeki protestocuların desteğini yenilemesine rağmen Esper, ABD'nin İranlı yetkililerle önkoşul olmaksızın görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

İran ile ABD ilişkilerine ilişkin CBS televizyonuna konuşan Esper, 'Trump yönetiminin koşulsuz bir şekilde Tahran ile masaya oturmaya hazır olduğu mesajını verdi. Esper ayrıca "İran'ı daha normal bir ülke yapacak bir yol, bir takım adımları görüşmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

ABD makamlarından yapılan açıklamalar, Başkan ve diğer yetkililerin pek de aynı fikirde olmadığını gözler önüne serdi.

ESPER: BAŞKAN HAKLI AMA KANIT YOK

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, CNN ve CBS kanallarında verdiği röportajlarda, ABD'nin dört büyükelçiliğinin saldırı tehdidi altında olduğu için Süleymani'nin öldürüldüğünü belirten Başkan Donald Trump'ın sözlerine "katıldığını" ancak bu istihbaratı doğrulayacak net bir kanıt olmadığını açıkladı.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in açıklamaları, Süleymani suikastının gerekçesi konusundaki şüpheleri artırdı. Esper, ABD büyükelçiliklerine yönelik saldırı tehdidine ilişkin net bit kanıt görmediğini söyledi.

"Başkan'ın dört büyükelçilikle ilgili söyledikleri, benim de inandığım şeyler. Muhtemelen bölgedeki elçilikleri hedef alacaklarına, alabileceklerine inandığını söyledi" diyen Esper, bu doğrultuda açık bir kanıt olup olmadığı yönündeki soruya ise "Dört büyükelçilikle ilgili bir kanıt görmedim" yanıtını verdi.

İRAN'I KISTIRMA ÇABALARI DEVAM EDİYOR

ABD Hazine Bakanı Stephen Mnuchin Fox News'e verdiği demeçte, ABD'li yetkililerin Çin'in İran'dan petrol almaması için görüşmeler yürüttüğünü belirtti.

ABD'li Bakan, yaptırımlarla Washington'un İran'ın "muhtemelen petrol gelirlerinin % 95'inden fazlasını kesmeyi" başardığını kaydetti. 

Mnuchin'e göre, şu anda Çin'in, İran'da aldığı petrol, ihracatının önemli bir bölümünü oluşturuyor.

Mnuchin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu konuyu konuşmak için biz ve Dışişleri Bakanlığı ile yetkilileri Çinli yetkililerle oturduk. Tüm devlet şirketlerinin petrol satın almasını kestmeleri için onlarla yakın çalışıyoruz. Tüm ek petrol faaliyetlerini durdurduklarından emin olunmalı.'

Mnuchin, ABD'nin daha önce İran petrolünü taşıyan bir dizi Çinli firmaya yaptırım uyguladığını kaydetti.

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