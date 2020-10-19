ABD'de ırkçı polisin görevine son verildi

star.com.tr 19 Ekim 2020 Pazartesi 23:08 - Güncelleme: 19 Ekim 2020 Pazartesi 23:08

LPD Başkanı Pat Flannelly yaptığı açıklamada, faşist bir forum sitesinde ırkçı paylaşımlarla bağlantılı olmakla suçlanmasının ardından yakın zamanda işe alınan bir polis memuru olan Joseph Zacharek'in görevden alındığını doğruladı.

Flannelly, LPD tarafından Haziran ayında işe alınan polis memuru Joseph Zacharek'in, 2017'de kapatılan ancak içeriği, kullanıcı adları, gönderiler, özel mesajlar ve hatta bağlantılı e-postalar dahil tüm veritabanının arşivlendiği bir neo-Nazi forum sitesi olan Iron March ile bağlantılı olduğu iddialarının sosyal medyada görünmeye başlaması üzerine karakola çağrıldığını söyledi.

Zacharek'e atfedilen 2016 yılında paylaşılmış Iron Watch gönderileri arasında "Tüm ırkların eşit olduğu görüşünü açıkça sorguladım, 'Afrika 'kültürü' ve ırk konusunda bana öğretilen her şeyin gerçek dünya kanıtlarıyla desteklenmeyen dayanıksız bir uydurma olduğunu öğrendim." ifadeleri yer alıyor. Aynı zamanda Zacharek'in, Yahudilerin ekonomi üzerindeki kontrolüne atıfta bulunan yorumları da dikkat çekiyor.

Zacharek'in söz konusu forum sitesinde kendisine atfedilen paylaşımları üstlenmesine ilişkin itirafları sonrasında görevine son verildi.

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