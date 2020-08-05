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Dünya

ABD'de Isaias Kasırgası nedeniyle 2 kişi öldü

ABD'de etkisini gösteren Isaias Kasırgası'nın yol açtığı hortum sebebiyle 2 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

AA05 Ağustos 2020 Çarşamba 09:28 - Güncelleme: 05 Ağustos 2020 Çarşamba 09:28
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Kuzey Carolina eyaletinde dün gece karaya vuran Isaias Kasırgası, hızının saatte 60 kilometreye kadar düşmesi sonucu "tropikal fırtına" kategorisine alındı.

Isaias'ın yol açtığı hortum nedeniyle Kuzey Carolina eyaletindeki bir karavanda bulunan 2 kişi yaşamını yitirirken, aynı bölgedeki 20 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan kasırga, Kuzey Carolina'nın yanı sıra Virginia, Maryland ve Delaware eyaletlerinde de hortuma yol açtı. Şiddetli fırtınalardan dolayı, kuzeydoğu eyaletlerdeki 2,7 milyondan fazla kişinin elektriği kesildi.

Uzmanlar, Isaias'ın kuzey yönünde ilerlemeye devam edeceğini belirterek, bu bölgelerdeki kişilere dikkatli davranmaları çağrısında bulundu.

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