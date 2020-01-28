ABD'de iskeledeki yangında 8 kişi öldü

AA 28.01.2020 10:45 - Güncelleme: 28.01.2020 10:45

Scottsboro şehri İtfaiye Şefi Gene Necklaus, yaptığı açıklamada, Tennessee Nehri üzerindeki Jackson Bölgesi Parkı Marinası'nda dün meydana gelen yangında kaybolduğu bildirilen 8 kişinin tamamının öldüğünün doğrulandığını belirtti.

Necklaus, yangında alevlere teslim olan en az 35 tekneden bazılarının iskelede, bazılarının ise bölgeden uzaklaştıktan sonra sulara gömüldüğünü ifade etti.

Teknelerde kaç kişi olduğu netlik kazanmadığından ölü sayısının artmasından endişe edildiğini dile getiren Necklaus, dalgıçların, yaşamını yitiren başka kişiler olup olmadığının belirlenmesi için teknelerin her birinin tek tek araması gerektiğini söyledi.

Alevlerden kaçarak suya atlayan çok sayıda kişi kurtarılırken, en az 7 kişinin de hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Pazartesi günün ilk saatlerinde insanların uykuda olduğu esnada başlayan ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangında, iskelenin alüminyum çatısının eriyerek çökmesiyle teknelerin enkaz altında kaldığı ve enkazın, kaçış güzergahını kapattığı aktarıldı.