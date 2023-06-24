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Dünya

ABD'de İslamofobik cinayet! Eski askere 55 yıl hapis cezası verildi

ABD'de 'İslamofobik' tacizde bulunduğu Afganistan kökenli bir Müslümanı öldüren eski asker, 55 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

AA24 Haziran 2023 Cumartesi 00:07 - Güncelleme:
ABD'de İslamofobik cinayet! Eski askere 55 yıl hapis cezası verildi
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Mahkeme, ABD'li eski asker Dustin Passarelli'yi, Indiana eyaletine bağlı Indianapolis'in kuzeybatısındaki bir yol kenarında 2019'da 32 yaşındaki Mustafa Eyyububi'yi öldürmekten suçlu buldu.

Görgü tanıkları ifadelerinde, Passarelli'nin Eyyububi'ye ateş açmandan önce "İslamofobik ve ırkçı" tacizde bulunarak, "ülkene dön" diye bağırdığını ve ikili arasında tartışma yaşandığını iddia etti.

Savunmasında, ABD ordusundaki görevinden kaynaklanan stres bozukluğu yaşadığını ileri süren Passarelli, herhangi bir nefret suçu suçlamasıyla karşı karşıya kalmazken, silahla adam öldürmekten 55 yıl hapse çarptırıldı.

Mahkumiyet ve cezanın ardından kurbanın kız kardeşi Zahra Eyyubi, Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Önyargı ve korkuyla parçalanmış bir dünyada (Mustafa) dimdik durdu. O bir kurbandan daha fazlasıydı, bir alevdi. Ayağa kalktı ve nefreti utandırdı. Adalet yerini buldu." ifadelerini kullandı.

EYYUBUBİ, 8 KURŞUNUN HEDEFİ OLMUŞ

Passarelli, 2019'da otoyolda tartıştığı Eyyububi'yi evine kadar takip etmiş ve 8 kurşunla öldürmüştü.

ABD'nin en büyük Müslüman sivil özgürlükler ve savunuculuk örgütü Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), 2022'de İslamofobi hakkında bir önceki yıla göre yüzde 23 düşüşle 5 bin 156 şikayet aldığını açıklamıştı.

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