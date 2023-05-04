ABD'de İslamofobiyle mücadele masaya yatırıldı

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, dün, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in eşi Douglas Emhoff, Beyaz Saray İç Politika Danışmanı Büyükelçi Susan Rice, İç Güvenlik Danışman Yardımcısı Joshua Geltzer, ABD Uluslararası Din Özgürlüğü Büyükelçisi Reşad Hüseyin ve Halkla İlişkiler Ofisi Direktörü Stephen Benjamin, Müslüman toplum liderleri ile Müslümanlara karşı nefret, ayrımcılık ve ön yargı anlamına gelen İslamofobiyle mücadele çabaları konusunda görüştü.

Müslüman liderlerin, toplumlarının karşı karşıya olduğu zorluklardan bahsettiği toplantıda, liderler, İslamofobinin yanı sıra her türlü nefret ve bağnazlıkla mücadele kapsamında önerilerde bulundu.

ABD hükümeti yetkililerinin, Biden'ın, İslamofobiyle mücadele konusundaki kararlılığının altını çizdikleri toplantıda, katılımcılara katkılarından ötürü teşekkür edildi.

Katılımcılar arasında, Amerikalı Müslümanların sivil toplum kuruluşları, İslami kurum ve kuruluşlardan temsilciler de yer aldı.

