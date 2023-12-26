ABD'de İsrail tepkisi hız kesmiyor! Savunma Bakanı'nın evinin önünde protesto

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 80 gündür devam ederken, ABD'liler İsrail'e verilen silah desteğine tepki göstermeyi sürdürüyor.

ABD'nin başkenti Washington DC ve Virginia eyaletlerinde bir araya gelen protestocular, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın evleri önünde İsrail karşıtı gösteri düzenledi.

Ellerinde Filistin bayrakları bulunan göstericiler sık sık "Özgür Filistin", "Nehirden denize kadar Filistin özgür olacak", "İsrail'in suçları için daha fazla para yok" ve "Ateşkes şimdi" sloganları attı.

Göstericiler ellerinde "Gazze'deki soykırımı durdurun" ve "İsrail'e tüm ABD yardımlarını kesin" yazılı pankartların yanı sıra ABD Başkanı Joe Biden'ın ağzı ve elleri kan içinde olarak gösterildiği bir poster taşıdılar.