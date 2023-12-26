İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Aralık 2023 Salı / 14 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,1824
  • EURO
    32,0267
  • ALTIN
    1926.23
  • BIST100
    7264.87
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'de İsrail tepkisi hız kesmiyor! Savunma Bakanı'nın evinin önünde protesto
Dünya

ABD'de İsrail tepkisi hız kesmiyor! Savunma Bakanı'nın evinin önünde protesto

ABD'de Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın evinin önünde toplanan protestocular, İsrail karşıtı gösteri düzenledi.

İHA26 Aralık 2023 Salı 00:02 - Güncelleme:
ABD'de İsrail tepkisi hız kesmiyor! Savunma Bakanı'nın evinin önünde protesto
ABONE OL

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 80 gündür devam ederken, ABD'liler İsrail'e verilen silah desteğine tepki göstermeyi sürdürüyor.

ABD'nin başkenti Washington DC ve Virginia eyaletlerinde bir araya gelen protestocular, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın evleri önünde İsrail karşıtı gösteri düzenledi.

Ellerinde Filistin bayrakları bulunan göstericiler sık sık "Özgür Filistin", "Nehirden denize kadar Filistin özgür olacak", "İsrail'in suçları için daha fazla para yok" ve "Ateşkes şimdi" sloganları attı.

Göstericiler ellerinde "Gazze'deki soykırımı durdurun" ve "İsrail'e tüm ABD yardımlarını kesin" yazılı pankartların yanı sıra ABD Başkanı Joe Biden'ın ağzı ve elleri kan içinde olarak gösterildiği bir poster taşıdılar.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.