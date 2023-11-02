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Dünya

ABD'de İsrail'e isyan: Ne kadar zehirli bir varlık olduğunu anlamamızın zamanı geldi

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat Alexandria Ocasio-Cortez, İsrail lobisini eleştirerek, 'AIPAC'ın (Amerikan İsrail Kamu İşleri Komitesi) siyasi sistemimizde ne kadar zehirli bir varlık olduğunu anlamamızın zamanı geldi' ifadelerini kullandı.

IHA2 Kasım 2023 Perşembe 07:59 - Güncelleme:
ABD'de İsrail'e isyan: Ne kadar zehirli bir varlık olduğunu anlamamızın zamanı geldi
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar devam ederken, ABD Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat Alexandria Ocasio-Cortez, İsrail lobisini eleştirdi. Ocasio-Cortez, Amerikan İsrail Kamu İşleri Komitesi'ni (AIPAC) hedef alarak, "AIPAC'ın siyasi sistemimizde ne kadar zehirli bir varlık olduğunu anlamamızın zamanı geldi. ABD seçimlerini devirmeye çalışan adayları aktif olarak destekliyorlar ve insan haklarını savunan Kongre üyelerine karşı karalama kampanyaları yürütüyorlar. Yeter" dedi.

AIPAC'ın ABD demokrasisinin dostu olmadığını belirten Ocasio-Cortez, "Onlar aynı zamanda Kongre'deki en ırkçı ve bağnaz PAC'lardan (Siyasal Eylem Komitesi) biri ve orantısız bir şekilde siyahi üyeleri hedef alıyorlar. Onlar ABD demokrasisini istikrarsızlaştıran aşırılıkçı bir örgüt" dedi.

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