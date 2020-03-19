İSTANBUL 9°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,5255
  • EURO
    7,0539
  • ALTIN
    312.073
  • BIST100
    84683.4
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'de işsizlik maaşı başvurularına koronavirüs etkisi: Beklentiyi aştı
Dünya

ABD'de işsizlik maaşı başvurularına koronavirüs etkisi: Beklentiyi aştı

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının iş gücü piyasasında etkisini göstermeye başlamasıyla, 14 Mart ile biten haftada önceki haftaya göre 70 bin kişi artarak 281 bine ulaştı.

AA19 Mart 2020 Perşembe 16:10 - Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 16:10
ABONE OL

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 14 Mart ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 70 bin kişi artarak 281 bine yükseldi.

Eylül 2017'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaşan başvuru sayısına yönelik piyasa beklentisi, 220 bin olarak belirlenmişti.

Önceki haftaya ilişkin başvuru sayısı ise 211 bin seviyesinde gerçekleşti.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları da bir önceki haftaya göre 16 bin 500 kişi artarak 232 bin 250'ye çıktı.

Bu arada, süregelen işsizlik başvuruları, 7 Mart ile biten haftada bir önceki haftaya göre 2 bin kişi artarak 1 milyon 701 bin olarak kaydedildi.

İşsizlik başvurularındaki artışta, Kovid-19 salgının iş gücü piyasasında etkisini göstermeye başlaması belirleyici oldu.

Sistinozis nedeniyle gün ışığına hasret yaşıyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Merkel'den kritik Türkiye açıklaması
Merkel'den kritik Türkiye açıklaması

Merkel'den kritik Türkiye açıklaması

Resmen duyurdular: Oyunun kurallarını değiştirecek test geliştiriyorlar
Resmen duyurdular: Oyunun kurallarını değiştirecek test geliştiriyorlar

Resmen duyurdular: Oyunun kurallarını değiştirecek test geliştiriyorlar

Ünlü İtalyan profesör itiraf etti, Türkiye'ye bu çağrıyı yaptı
Ünlü İtalyan profesör itiraf etti, Türkiye'ye bu çağrıyı yaptı

Ünlü İtalyan profesör itiraf etti, Türkiye'ye bu çağrıyı yaptı

F-35'in üreticisinden Rusya'yı çok kızdıracak görüntü! S-400 ve Topol-M'yi vurdu
F-35'in üreticisinden Rusya'yı çok kızdıracak görüntü! S-400 ve Topol-M'yi vurdu

F-35'in üreticisinden Rusya'yı çok kızdıracak görüntü! S-400 ve Topol-M'yi vurdu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.